Huawei Honor 8 Lite Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Akıllı telefon dünyasında ardı ardın attığı adımlarla gündeme gelmeye başlayan akıllı telefon devi Huawei, kısa süre içerisinde büyük oranda ilgi toplamayı başaran akıllı telefon serilerini piyasaya sürmeye başladı. İlk olarak markanın Huawei P10 gibi amiral gemisi akıllı telefon modelleri akla gelse ve bu modeller tartışılsa da artık Çinli teknoloji devinin de diğer tüm akıllı telefon markalarında olduğu gibi farklı segmentlere hitap eden akıllı telefonları olduğunu da biliyoruz. Bunun son örneği ise Huawei Honor 8 Lite oldu.

Huawei Honor 8 Lite Tasarımı Ve Özellikleri Belli Oldu

Genel olarak markanın biraz daha düşük segment akıllı telefonları için kullandığı Lite ifadesine sahip olan Huawei Honor 8 Lite serisinin özellikleri ve tasarımına ilişkin detaylarda ortaya çıktı.

Tasarımı İle Beğeni Toplayacağı Kesin

Telefonun tasarımını ortaya çıkardığı iddia edilen görsellerle beraber Huawei Honor 8 Lite için aslında bir nevi tasarım detayları da kesinleşmiş oldu. Genel olarak şık akıllı telefon serileri içerisinde yer alacak olan modelin metal çerçeve ve cam kapak ile beraber gelmesi bekleniyor. Ön kısımda %70 ekran gövde oranına sahip olan bir tasarımın yanı sıra menü tuşunun bulunması gerekilen yerde Honor marka yazısı dikkat çekiyor.

Bunun dışında arka kapakta ise telefonun görüntü bütünlüğünü korumasını sağlayan ağ üst köşede mini bir kamera ve orta kısımda parmak izi okuyucu yer alıyor. Özellikle mavi renk seçeneği ile beraber kullanıcıları cezbedeceği düşünülen akıllı telefonun bunun dışında altın siyah gibi renk seçenekleri olduğunu da belirtelim. Bununla beraber son olarak telefonun 7,6 mm kalınlığında olduğunu da belirtelim.

Orta Sınıf Mı Üst Sınıf Mı?

Aslında sorunun cevabı oldukça basit. Huawei Honor 8 Lite serisi akıllı telefonlar Lite takısından da anlaşılacağı gibi orta sınıfa daha çok hitap eden akıllı telefonlardan biri olacak. Haliyle teknik özellikler konusunda da telefonun yine orta sınıf özelliklerini yansıttığını da belirtelim. Seride yer alan işlemci serisinde marka yine kendi işlemcileri olan Kirin 655 serisine yer vermiş durumda.

Toplamda 8 çekirdek ile beraber gelen işlemci serisinde ilk 4 çekirdek 2.1 GHz hızında çalışacak iken yardımcı işlemcide ise yine 4 çekirdek 1.7 GHz hızında kullanılan ARM Cortex A53 serisine yer verilmiş. Genel olarak işlemci performansının beğeni toplayabileceği düşünülen Huawei Honor 8 Lite serisinin grafik işlemcisi kısmında ise Mali-T830 MP2 serisinin yer alacağı da yine belirtilen özellikler arasında yer alan bir başka detay oldu. Kamera konusunda da 12 megapiksel seçimi yapılmış olan serinin geçelim Ram miktarına.

İşlemci ve grafik işlemcisinden sonra merak edilen bir diğer teknik özellik olan Ram bellek konusunda da telefonların 3 GB Ram bellek seçimi ile beraber geleceği haliyle işlemcileri biraz daha destekleyebilecek bir Ram bellek sunulacağı belirtiliyor. Bu durumun telefonun performansına da doğrudan etki edeceği düşünülmekte. Son olarak telefonda depolama birimi konusunda 16 GB bellek kullanılacağı fakat 128 GB artırılabilir hafıza olacağını da ekleyelim.

Ekran Teknolojisi Nasıl Olacak?

Huawei Honor 8 Lite serisinde ekran konusunda düşünülen özelliklerde ise öncelikle 5.2 inç ekran boyutu dikkat çekmekte. 2,5D eğimli camlı bir model olarak karşımıza çıkacak olan seride LTPS LCD sistemine yer verileceği belirtiliyor. Bunun dışında Full HD çözünürlük desteği de bulunacak olan serinin IPS panel özelliklerini de barındıracağı belirtilmekte.424 PPI piksel yoğunluğu değeri ile beraber Huawei Honor 8 Lite serisinin görüntü teknolojisi konusunda oldukça kaliteli bir görüntü deneyimi sunacağını da belirtelim.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Çıkış tarihi konusunda telefonun şu an için her bölgede olmasa da belli ülkelerde ön siparişe açıldığını belirtelim. Bunun dışında tüm satışlar için ne zaman çıkış yapılacağı konusunda net bilgiler bulunmuyor. Buna ek olarak açılan ilk ön siparişlerde telefonun fiyatının da 269 Euro yani yaklaşık 1000 TL olduğunu da ekleyelim.