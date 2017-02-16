Huawei Honor 8 Pro Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

MWC 2017 etkinliği yaklaştıkça etkinlikte tanıtılması beklenen telefonlarda bir bir ortaya çıkmaya başladı. Bu sene en çok merak edilen markalardan birisi ise Huawei markası oldu. Amiral gemisi olan P10 ve P10 plus serisi akıllı telefonlarının ortaya çıkması beklenen markanın şimdi ise Huawei Honor 8 Pro modelinin ortaya çıktı.

Huawei Honor 8 Pro Nasıl Bir Telefon Olacak?

Kısa bir süre sonra yapılacak olan etkinlikle beraber ortaya çıkması beklenen yeni seri akıllı telefonların ne gibi özelliklere sahip olacağı konusunda da ilk detaylar netlik kazanmaya başladı. Peki bu ilk detaylar neler? Telefon ne gibi özelliklere sahip olacak?

Önce Tasarım Öne Çıkacak?

Görselleri de yayınlanan yeni üst segment akıllı telefon modeli olacağı düşünülen Huawei Honor 8 Pro modelinin ilk olarak görselleri ile beraber netlik kazanan tasarımından bahsedelim. Tasarım konusunda bu seri de marka ufak farklılıklara gidecek.

Ön kısımda bir fark olmasa da arka kısımda sağ üst köşede konumlandırılmış çift yatay kamera yer alacak. Arka kısmında tam ortasında yer alan bir flaş ışığı ile beraber de gelecek olan model böylelikle kamera konusunda da maksimum değerleri ortaya koyacağını da gösteriyor. Huawei Honor 8 Pro serisinin son olarak arka kısmında tam orta bölümde bir parmak izi okuyucu olduğunu da ekleyelim.

Ekran Özellikleri Nasıl?

Merak edilen bir diğer detayla devam edelim. Huawei Honor 8 Pro serisinin ekran özellikleri nasıl olacak? Bu konuda görsellerle beraber birçok bilgi verildi. Serinin ekran boyutu olarak geniş ekran 5.7 inç kapasitesine sahip olan ekranları barındıracağı ve bu ekran boyutları ile beraber Quad HD olarak bilinen 2K çözünürlük desteği sunulacağı da düşünülüyor. Muhtemelen OLED ekranlar ile beraber geleceği düşünülen serinin ekran teknolojisi konusunda henüz netlik kazanmadığını da belirtelim.

Teknik Özellikleri Dikkat Çekecek?

Verilen bilgilere bakacak olursak Huawei Honor 8 Pro serisi kesinlikle markanın üst segmnet akıllı telefonlarından biri olacak. Zaten Pro adından da bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Bu noktada serinin içerisinde yer alan işlemcilerin Kirin 960 serisi işlemciler olduğunu belirtelim. Yine Huawei tarafından üretilen işlemcilerin hız değeri ise 8 çekirdek 2.4 GHz olarak açıklanmıştı. Bu değerlerle beraber telefon en iyi modellerden biri olacak orası kesin.

İşlemcileri bir kenara dursun yeni seri akıllı telefonların işlemcilerini destekleyecek olan Ram miktarı konusunda ise 6 GB RAM bellek seçeneği sunacağını belirtelim. Huawei P10 Plus için 8 GB RAM bellek miktarlarının düşünülmesi bu serideki RAM bellek miktarlarının da bir nevi kesinlik kazandığını da gösteriyor. 6 GB RAM bellek miktarına sahip olan modeli için düşünülen dahili hafıza ise 128 GB gibi oldukça yüksek bir değer.

Kamera Özellikleri Nasıl?

Gelelim oldukça iddialı olduğu düşünülen Huawei Honor 8 Pro kamera modellerine. Çift kamera ile geleceği neredeyse kesin olan serinin her iki arka kamerası için de 12 MP değeri sunacağı düşünülüyor. 12 MP değerinde olacak olan kameraların net olarak kamera teknolojileri hakkında ise bir bilgi yok. Bunun dışında ön kısımda ise 8 MP değeri sunulacak ekleyelim.

İşletim Sistemi Ve Pil Kapasitesi

Yeni seri olmasının yanı sıra üst segment bir akıllı telefon olması Huawei Honor 8 Pro serisinde yer alacak olan işletim sistemi desteğinin de son sürüm olacağını gösteriyor zaten. Bu nedenlerle beklenen işletim sistemi Android Nougat. Ayrıca bundan sonraki güncellemelerinde alınabileceği düşünülüyor. Bir diğer detay olan pil kapasiteleri konusunda ise yeni modelin 3900 mAh gibi oldukça yüksek bir değer sunacağını da belirtelim.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Henüz fiyatı konusunda net bilgiler yok fakat kısa süre sonra tanıtılması beklenen yeni seri akıllı telefonların Mart ayı içerisinde satışa çıkması bekleniyor. Fiyatların ise MWC 2017 etkinliğinde yapılan tanıtımla beraber ortaya çıkması bekleniyor.