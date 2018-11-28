Huawei Honor 8X, A101 raflarında yerini aldı ve kullanıcısını bekliyor. Üstelik sürpriz hediyeler ve indirimlerle!

Kampanya detaylarına geçmeden önce ürünün teknik özelliklerine, fiyatına ve bu fiyat karşılığında aldığımız performansa göz atacağız. Başlıca özellikleri arasında çift arka kamerası ve hem ön hem de arka kameraları yapay zeka destekli olması. Bu sayede görüntü kalitesi çok daha iyi selfie’ler ve fotoğraflar elde edebiliyorsunuz.

Diğer en önemli özellikleri arasında ise çentikli + çerçevesiz bir tasarıma sahip olması ve hızlı şarj desteği (10W, 5V/2A) yer alıyor.

Huawei Honor 8X Özellikleri

Ekran: 6,5 inç Full HD (Honor FullView 2.0)

Ekran Gövde Oranı: %91

İşlemci (Chipset): Hisilicon Kirin 710

Çekirdek Sayısı: 8

Dahili Hafıza: 64 GB

Ram: 4 GB

Batarya: 3.750 mAh

Ön Kamera: 16 MP (Yapay Zeka Destekli)

Arka Kamera: 20+2 MP (Yapay Zeka Destekli)

Video Kayıt: 1080p (30fps) Full HD

Garanti Kapsamı: 2 Yıl Honor Türkiye

Sar Değeri (Kafa): 0,81 W/kg

Sar Değeri (Vücut): 1,02 W/kg

İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo)

MicroSD Kart Desteği: Var, 256 GB

Genel özellikleri bu şekilde. Detaylı teknik özelliklerine buradan göz atabilirsiniz. Aynı zamanda dilediğiniz akıllı telefon ile de karşılaştırma yapabilirsiniz.

A-101 internet sitesinde sadece mavi renk seçeneği ile satışa sunuyor ve fiyatı 2.299 TL. Bu fiyata Huawei Honor 8X Alınır mı? derseniz cevabımız şu şekilde olur.

Bu telefonu diğer sitelerden Türkiye garantili almak isterseniz en az 2.500 TL ödemeniz gerekiyor. Ayrıca A-101’in Bluetooth kulaklık hediyesi ve 100 TL hediye çeki düşünüldüğünde kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. (Huawei Sport Lite AM61 Bluetooth Kulaklık’ın fiyatının 200 TL civarında olduğunu da belirtmekte fayda var.) Sadece online siparişte geçerli olduğunu da unutayın!

Bu telefon hakkında sorularınız olursa bizlere yazmakta tereddüt etmeyin. Ürün sayfasına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.