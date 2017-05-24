Huawei Honor 9, 18:9 Ultra İnce Ekrana Sahip Olacak

Ünlü bir blog yazarı Çinli meşhur ünlü Hu Ge’nin elinde çift arka kameraya sahip Huawei Honor 9 modelini elinde tuttuğu posterini sızdırdı. Cihazın Galaxy S8 gibi 18.5:9 gövde-ekran oranına ve yüksek çözünürlüklü ekranı göstermek için LG G6 gibi 18:9 ekran oranına sahip olabileceği söyleniyor.

Daha önceki haberlerde, Huawei Honor 9, Kirin 960 işlemci tarafından desteklenen 5.2 inç 1080P ekran kullanacağı söylenmekteydi, fakat küçük bir şans ile Kirin 970 işlemci de kullanabileceği iddia edildi. Üst sürüm model 6 GB Ram kullanacak ve ikili 20MP arka kamera ve 12MP ön kamera bulunacak. Cihaz aynı zamanda lazer odağını desteklemek için çift tonlu LED flaş ışığı ile birlikte geliyor.

Huawei Honor 9, kayıt bilgilerine göre, üç farklı depolama sürümü ile gelebilir. Cihaz enerjisini 3200 mAh kapasitesindeki bataryadan alacak. Bu arada cihazda 3.5mm kulaklık girişi bulunacak.

Fiyat ve yayın tarihi konusunda 4GB+64GB 383 dolardan, 6GB+64GB 433 dolardan ve üst versiyon 6GB+128GB 500 dolardan satılması bekleniyor. Cihazın 27 Haziran‘da Almanya’da yayınlanacağı tahmin ediliyor.