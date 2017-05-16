Huawei Honor 9 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Huawei‘nin çevrimiçi sadece alt markası, en yeni amiral gemisi akıllı telefonu olan Honor 9‘u başlatmaya neredeyse hazır. Bu, Honor 8‘in 2016’dan sonraki halef olması gerekiyor ve son zamanlarda haziran’da resmileşeceğini söyleyen bir söylenti duyduk 20 veya 21 Haziran.

Çin için hala durum böyle olsa da, Avrupa lansmanı aslında ayrı bir olay olabilir. Bunun için davet bugün yeni çıktı. Alt tarafta görebilirsiniz. 27 Haziran‘da Berlin, Almanya’da gerçekleşecek olan Honor ile ilgili önemli bir açıklama duyurdu. Dolayısıyla neden bunun Honor 9‘un Avrupa’da tanıtılacağı söylentileri var.

Huawei, telefonun “önceki geceye ışık tutması” gerektiğini söyledi; bu da, öncekine kıyasla düşük ışıklı fotoğrafçılığın iyileştirilmesi olacağını düşünüyor.

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Geçmişteki söylentiler ve sızıntılar Honor 9‘un 5.2 inçlik 1080p dokunmatik ekranı, Kirin 960 yonga seti, 32 veya 64GB depolama alanı, 4 veya 6GB RAM, 20 MP + 12 MP çift arka kamera kurulumu ve 3.5mm kulaklık jakı yoktu. Fiyat açısından, Honor 8‘e benzer bir şey bekliyor, bu nedenle giriş seviyesi sürüm için Euro bölgesi ülkelerinde 399 Euro civarında satışa çıkması bekleniyor. Türkiye’de ise yaklaşık 2.000 TL civarında olması muhtemel.