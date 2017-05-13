Huawei Honor 9 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Kesinleşti

Huawei‘nin Honor alt markasından yeni orta segment modeli sözleri söylenti fabrikasının bir süredir dolaşıyor. Yeni bir rapor cihaz üzerinde çok ihtiyaç duyulan bazı özelliklere sahip olduğunu iddia ediyor, yani 20 Haziran veya 21 Haziran tarihli bir duyuru tarihi ve 2,499 INR (362 $) fiyat etiketi ile gelebilir.

Size bazı bilgiler vermek için, Honor 9 en azından birkaç sızdırılmış görüntüsünü paylaşıyoruz. Modeldeki 3,5 mm’lik bir ses çıkışı eksikliğini ortaya koymasına rağmen, Honor 8’i ile çok fazla benzerliğe sahip oldukları için, bu resimlerin tartışmalı olduğunu kanıtladı.

Bu, Huawei‘nin Honor 9’un yerine veya Honor 9’un yanında bir Honor 8s yenilemeyi gerçekten planladığına dair bazı spekülasyonlara yol açtı. Karışıklık daha sonra anlaşılabilir ancak adından bağımsız olarak, söylentiler 362 dolar civarında bir akıllı telefon 5.2- Inç, FullHD ekran, Kirin 960 yonga seti ve 32GB veya 64GB UFS 2.0 depolama alanı. Muhtemelen de genişletilebilir hafıza kart desteği olacak. Ayrıca 6GB’a kadar bir RAM sözcüğü vardı, ancak 4GB bu fiyat noktasında açıkçası daha uygun bir seçenek gibi görünüyor.

Çift kamera 22MP + 12MP bulunuyor. Pil takımıyla ilgili olarak, içeriden öğrenen kaynaklar çelişkili sayılar önerdi, ancak kapasite en azından Honor 8 ve onun 3.000 mAh’ına eşit olacak.

Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde daha fazla bilgi sunulacak ve açıklanmaya başlayacak.