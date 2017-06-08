Huawei Honor 9 kamerası sızdırıldı

Resmi Honor 9‘un piyasaya sürülmesinden birkaç gün önce, cihazla birlikte kamerasına olduğunu iddia eden bir fotoğraf Weibo’da göründü.

Fotoğraf, Honor 9‘un perakende kutusu içindir. Görüntünün kendisi, sol alt köşedeki telefonun filigranını içermektedir. Maalesef imge, Çin sosyal ağının sunucuları vasıtasıyla sıkıştırıldığı için biraz kötü görünüyor.

Kaynaklara göre Honor 9’un çift kamera 20 MP ve 12 MP sensörüne sahip olacak ve ikinci kamera geniş açı fotoğraf çekimi yapabilecek.

Telefonun resmi olarak piyasaya çıkacağı 12 Haziran’a kadar beklemek zorundayız. Bir kaç gün sonra telefon hakkında çok dada fazla bilgiye sahip olacağız.