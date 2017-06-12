Huawei Honor 9 yeni ortaya çıktı ve Geekbench sayesinde kalbinde bulunan Kirin 960 yonga setinin performansıyla ilk izlenimleri elde ettik.

Bu bir CPU testidir, bu nedenle yeni premium orta segmentin 8 çekirdekli işlemcisine odaklanıyoruz. TSMC‘nin 16nm FFC sürecinde inşa edilmiş dört Cortex-A73 çekirdeği (2.4GHz’de çalışıyor) ve dört A53 çekirdeği (1.8GHz hızında) bulunuyor. Ayrıca, Honor 9‘un 6GB RAM içerdiğini, aşağıdaki listedeki çoğu amiral gemisinin de olmadığına dikkat edin.

GeekBench 4.1 (çok çekirdek)

GeekBench 4.1 (tek çekirdek)

Unutmayın bu fiyatı 360 € ‘lık bir telefon ve bu fiyata üstün performanlı, Huawei’nin Honor markası altında gerçek bir savaşçısı var.