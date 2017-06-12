Huawei Honor 9 yeni ortaya çıktı ve Geekbench sayesinde kalbinde bulunan Kirin 960 yonga setinin performansıyla ilk izlenimleri elde ettik.
Bu bir CPU testidir, bu nedenle yeni premium orta segmentin 8 çekirdekli işlemcisine odaklanıyoruz. TSMC‘nin 16nm FFC sürecinde inşa edilmiş dört Cortex-A73 çekirdeği (2.4GHz’de çalışıyor) ve dört A53 çekirdeği (1.8GHz hızında) bulunuyor. Ayrıca, Honor 9‘un 6GB RAM içerdiğini, aşağıdaki listedeki çoğu amiral gemisinin de olmadığına dikkat edin.
Unutmayın bu fiyatı 360 € ‘lık bir telefon ve bu fiyata üstün performanlı, Huawei’nin Honor markası altında gerçek bir savaşçısı var.