Huawei Honor 9 Lite Ne Zaman Çıkacak? Fiyatı Açıklandı!

Yakında çıkacak olan Huawei Honor 9 Lite modeli Huawei Mate 10 Lite modeline göre biraz daha küçük bir alternatif olacak. Her iki telefon da önlerinde ve arkasında iki kamera var. Ancak Honor modeli Mate’den daha uygun fiyatlı mı olacak acaba?

China Telecom bu soruyu biraz erken cevapladı. Yeni telefonun 32GB modeli için 2.000 CNY yani 300 dolar, 64GB depolama alanı olan model için ise 2.400 CNY yani 363 dolar fiyatlarını açıkladı. Bu arada bu fiyat Huawei Mate 10 Lite (64GB) ile aynı fiyata denk geliyor.

Yeni Honor 9 Lite 21 Aralık tarihinde düzenlenecek olan bir etkinlikte tanıtılacak. Yukarıdaki adamın olduğu resim ise davetiyesi. Özellikler için bu kadar beklememize gerek yok. Çinli ajans TENAA telefonun bazı özelliklerini ortaya çıkardı bile.

Başlıca özellikleri;