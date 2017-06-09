Huawei Honor 9 özellikleri doğrulandı: 12MP + 20MP çift kamera kullanacak

Kısa süre sonra (12 Haziran Pazartesi günü), Huawei Honor 9 resmi olarak tanıtılacak. Weibo’ya biraz erken inen bir tanıtım, birçok sızıntıda gördüğümüz temel özellikleri doğruluyor.

Esas cazibe, arka planda, 12MP + 20MP, hem nova 2 hem de P10’a benzeyen çift kamera olacak. Kaliteyi tartışmak için görüntü çok sıkıştırılmış olsa da bir kamera örneği gördük. Her neyse, güçlü Kirin 960 yonga seti bu telefonu orta segment nova dışında bırakıyor ve onu en iyi P-serisine daha yakın hale getiriyor.

Honor 9‘un biraz daha iyi bir versiyonunda 6GB RAM yer alıyor (4GB’lık daha ucuz bir versiyon da mevcut olsa da, P10’da 4GB var).

Ekran 2.5D cam olacak, ancak görüntüdeki tanıtım boyutu ve çözünürlüğü detaylı vermeye engel oluyor. Söylentiler, bunu 5.15″ 1080p’lik bir ekran olduğunu söylüyor. Daha ileri sürülen özellikler 8MP selfie kamera içeriyor (muhtemelen P10 ile aynı, nova 2’de 20MP ön kam var). Ayrıca, 3,100mAh batarya, Android 7.0 Nougat ve yaklaşık 360 $ fiyat (biraz düşük gibi görünüyor, bu, nova 2’nin resmi fiyatıdır) fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Telefon aslında orta segment fakat özellikleri ile bir üst segmente yaklaşıyor.