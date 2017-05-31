Huawei Honor 9 renkleri sızdı

Huawei Honor 9‘u birden fazla tonda gördük – mavi, gök mavisi ve sarı. Yeni bir sızıntı daha fazla renk geleceğini söylüyor – geleneksel beyaz ve gri (ancak siyah değil).

Söylentiler şu ana kadar P10’a uygun bir alternatiftir. Söylenti fabrikası Honor 9’un 5.2″ 1080p ekran, çift kamera (22MP renkli + 12MP Siyah Beyaz), hızlı bir Kirin 960 yonga seti ve büyük bir 3.000mAh pil kullanacağını düşünüyor. 20-21 Haziran’da açıklanacağı zaman beklenen fiyat yaklaşık 360 dolardır.

Ülkemizde ise yaklaşık 2.000 TL civarında olması bekleniyor. Çıkış tarihi ise henüz net değil fakat avrupa çıkış tarihini takip edecektir.