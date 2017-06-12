Huawei Honor 9 resmi özellikleri açıklandı: Çift kamera ile geliyor!

Huawei herkesi şaşırttı, Huawei Honor 9‘u tanıttı. Söylentilerin tüm özellikleri doğru bir şekilde aldı. Huawei Honor 9, 5.17″ 1080p ekrana ve DCI-P3 renk alanına (aynı zamanda iPhone 7 ve Galaxy S8’de de olan) sahiptir. Android 7.0 Nougat işletim sistemini paketten çıkarıyor. Huawei’nin EMUI 5.1 arayüzü ile birlikte.

Cihaz HiSilicon’un Premium Kirin 960 yongaseti, Mate 9 ve P10 ile aynıdır. Ve cömert bir 6GB RAM, bize bunun amiral gemilerden daha fazlası olduğunu gösteriyor. Depolama, 64GB ile 128GB arasında bir tercihe bağlı. Dahili hafızayı microSD kart desteği ile arttırabilirsiniz.

Arkada bulunan çift kamera 12MP ve 20MP sensörlerden oluşuyor ve birleşik 2x optik yakınlaştırma, portre ve bokeh modlarına sahip. Ön tarafta ise 8MP selfie kamerası var.

Huawei Honor 9 özellikleri

Honor 9‘un yanında, şirket kendi mobil ödeme çözümü olan Huawei Pay‘ı ve Honor 9 da onu destekliyor (her zamanki gibi NFC üzerinden çalışıyor). Ek bağlantı özellikleri arasında 4G VoLTE, Wi-Fi ac ve – huzzah yer alıyor! Ayrıca 3,5 mm kulaklık girişi mevcut.

Telefonun metal gövdesi cam sırtına sahiptir ve Gri, Mavi ve Amber Altın ile gelecek ve sağlam bir 3,200mAh pil barındırıyor.

Huawei Honor 9 fiyatı

Huawei Honor 9, 16 Haziran’da (bu Cuma) Vmall, JD ve altı diğer Çin perakende mağazasında (koordineli, eşzamanlı olarak) satışa sunulacak. 64GB model için 2.700 CNY (400 $ / 355 $), 128GB model ise CNY 3.000 (440 $ / 395 $) fiyatlarla gelecek. Karşılaştırma için P10’un fiyatı (64GB için) CNY 3,800’dır.