Huawei Honor Band 3, 12 Haziran’da tanıtılacak

Huawei‘nin eserlerinde başka bir akıllı bant var – Honor Band 3. Bir basın daveti 12 Haziran’da (bu Pazartesi günü) grubun kendisi hakkında çok fazla fedakarlık etmeden etkinliğe davet ediyor.

Bazı su sıçraması efektleri, kolayca tahmin edilebilen şeyleri ima eder – IP67 su direnci son Honor Band A2‘ye benzer. Bant 3 (“A” yok) daha premium bir üründür, bu nedenle daha iyi su geçirmezliği olabilir. (IP68 gibi)

Bunu göz önünde bulundurarak, aynı zamanda düşük bir bar olan A2’den daha pahalı olması bekleniyor – CNY 200 (30 $ / € 25). Honor Band 3, OLED ekranında bildirimlerin görüldüğü akıllı telefon bağlantısına (bir Android iOS) sahip olacak. Bir kalp atış hızı sensörü gelmesi bekleniyor. Gelecek hafta daha fazla bilgi (veya bir sonraki sızıntıyla birlikte). elde etmeyi bekliyoruz.