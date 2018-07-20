Huawei Honor Bu Kez AI Alanında Devrimsel Bir Teknoloji Tanıtacak!

Huawei bu yıl akıllı telefon sektörünü resmen kasıp kavuruyor. Bu yılın başlarında Huawei P20 Pro ile ilk üçlü akıllı telefon kurulumunu piyasaya sürdükten sonra akıllı telefonlar için oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyan GPU Turbo teknolojisini tanıttı. Ama daha gelecekler var!

Huawei’nin alt markası olan Honor önümüzdeki hafta bir başka devrim niteliğindeki özelliği açıklayacak.

Bugün erken saatlerde Honor’un resmi Weibo hesabında aya ilk ayak basılan günü (20 Temmuz 1969) kutlayan bir teaser yayınlandı. Posterde önümüzdeki Pazartesi’nin “İnsanlardan 1 saniye daha hızlı” sözleriyle devrimsel bir teknoloji tanıtacağını söyledi.

Dürüst olmak gerekirse bu teaser oldukça belirsiz ve bizim gibi pek çok insan şirketin Pazartesi günü yeni duyuruda neler olacağını merak ediyor.

Tüm bu gizem sürerken teaserdan kısa bir süre sonra Honor’un Başkanı George Zhao bu Weibo gönderisine birkaç yorum ekledi. Yaklaşan duyurular hakkında pek fazla şey açıklayamayacağını ancak şirketin bu kez “AI alanında bir başka büyük atılım olacak bir teknolojiyi tanıtacağını” söyleyebileceğini belirtti.

Öncelikle resmi Honor Weibo sayfasındaki teaser ve sonrasında Bay Zhao’nun ifadelerini bir araya getirdiğimizde; AI ile akıllı telefonlarda daha akıllı ve daha hızlı olmakla alakalı bir teknoloji yada özellik tanıtılabileceğini düşünüyoruz. AI’nın bir kamera ve UI içeren her akıllı telefonun her bir parçasına girdiği bu çağda, bu teknolojinin devrim niteliğinde olarak açıklanması çok önemli avantajlar sunabilir.

Ne yazık ki, ne tür iyileştirmeler yapacağı konusunda çok fazla ayrıntıya sahip değiliz ancak şirketin makine öğrenim teknolojisinde önemli ilerlemeler kaydedilmiş gibi görünüyor.

Bu çığır açan teknoloji hakkında daha fazla şey duymayı çok istiyoruz. GPU Turbo gibi devrimsel bir teknolojinin AI alanında gelmesi ve “insandan 1 saniye daha hızlı” gibi bir motto ile tanıtılması bizi fazlasıyla heyecanlandırdı. Bekleyip görelim.