Honor şimdilik sadece yeni akıllı telefonlarının EMUI 8 ile güncellendiğini doğruladı: Honor 9 ve Honor 8 Pro ilk güncellemeyi alan modellerden oldular.

Şirketin yeni kullanıcı arayüzü Android Oreo ile birlikte geliyor. Ancak bazı Honor akıllı telefonlar yalnızca EMUI 8‘in özelliklerinden bir kısmını Oreo olmadan da alıyor.

Bununla birlikte Honor 8 sahibi iseniz, Honor akıllı telefonlarından sekizini Android Oreo‘ya güncellemeyi planladığı için içinizin rahat olmasını söyleyebiliriz. Her iki durumda da Honor Fransa tarafından yapılan açıklamada; sadece EMUI 8 dağıtımının yeni başladığını ve güncellemeyi elde eden ilk akıllı telefonların Honor 9 ve Honor 8 Pro olduğunu duyurmuştu. Ayrıca akıllı telefon üreticisi Huawei, iki diğer akıllı telefonu olan Honor 7X ve Honor 8‘in de aynı güncellemeyi 2018’in ikinci çeyreğinde alacağını doğruladı. Ne yazık ki Honor 8 için EMUI 8 güncellemesinin Android Oreo‘yu da içerecek şekilde olup olmadığını hâlâ bilemiyoruz. O yüzden şimdilik sadece 2018 ikinci çeyreğini bekleyip göreceğiz.

Duyuru Honor Fransa tarafından yapılmış olsa da önümüzdeki günlerde güncellemenin tüm Avrupa’da yavaş yavaş dağıtılacağını düşünüyoruz.