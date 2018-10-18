Honor Magic 2 bu ayın sonunda satışa sunuluyor. Huawei’nin alt markası olan bu akıllı telefonun daha büyük bir ekran alanı sunmak için manuel kızaklı tasarımı kullanacağı çok daha önceden onaylanmıştı. Telefonun ön tasarımı ortaya çıktı. Ancak arka görünümü hala bir gizem olarak kalmaya devam ediyordu. Fakat şimdi Weibo’da ortaya çıkan Huawei Honor Magic 2 teknik çizimleri harika bir cam arkasıyla donatılacağını gösteriyor. Ayrıca dört arka kameranın da olacağı gösteriliyor.

Sözü edilen Huawei Honor Magic 2 teknik çizimleri cazip görünmektedir. Ancak sızdırılan bir bilgi olduğu için sahte olabileceğinin farkında olmamızda fayda var. Huawei Honor Magic 2 teknik çizimleri akıllı telefonu iki renk seçeneğinde gösterir. Resimde üst kısımda görünen telefon mavi, turkuaz, ve mor karışımı bir renk olarak gösterilirken diğer alttaki telefon siyah renktedir.

Bu yılın başlarında piyasaya sunulan Huawei P20 Pro dikey üçlü kamera ünitesine sahip. Üçüncü sensör yukarıda belirtilen iki kamera sensöründen gelen küçük bir boşluktan sonra yerleştirilir. Aynı şekilde Honor Magic 2 teknik çizimleri üçlü kamera ünitesi ve dördüncü kamera sensörü arasında bir boşluk olduğunu gösterir.

Honor henüz üçlü arka kamera ile akıllı telefon üretmeye başlamadı. Bu nedenle Magic 2‘nin dört kameralı teknik çizimleri gerçek olamayacak kadar iyi görünmektedir. Samsung tarafından kısa bir süre önce dünyanın dört arka kameralı ilk akıllı telefonu olarak Galaxy A9 (2018) piyasaya sürüldü. Dolayısıyla rakip şirketlerin dört kameralı akıllı telefonları piyasaya sürme çabalarının olması oldukça yüksek.

Honor Magic 2 için JD’de ön sipariş verebilirisiniz. Yakın tarihli bir rapor Samsung tarafından ve parmak izi okuyucusu altında AMOLED ekranıyla donatılacağını açıkladı. Ayrıca 3D yüz tarayıcı özellikli olduğu da düşünülüyor. Honor Magic 2’nin grafen tabanlı batarya ile donatılmış olacağı tahmin ediliyor. Yakın zamanda piyasaya sürülen Huawei Mate 20 serisi amiral gemisi telefonlarında olduğu gibi Huawei Honor Magic 2 özellikleri arasında 40W hızlı şarj teknolojisi de bulunacak. Son olarak Honor Magic 2’nin 26 Ekim tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.