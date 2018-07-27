Huawei Honor Note 10 Dev Pil Kapasitesi İle Piyasayı Sarsacak!

Honor Note 10 akıllı telefonu 31 Temmuz‘da resmi hale geldiğinde 5000 mAh büyük bir bataryaya sahip olacak.

Haber Honor telefonunda yer alacak bazı COOL “soğutma” tekniklerini referans alan bir posterde Honor’un resmi Weibo sayfası aracılığıyla doğrulandı.

Yeni bir çeşit soğutma için referans olabilecek bu poster Honor Note 10‘un bir oyun cihazı olmasına sebep olacak mı? Kısa bir süre sonra telefon resmi olarak tanıtıldığında veya başka bir teaser bize sunulduğunda bunu öğreneceğiz.

Ayrıntılı bir TENAA listesi sayesinde Honor Note 10‘un özellikleri hakkında zaten çok fazla fikir edindik. 1080 x 2220px çözünürlükte 6.95 inçlik süper AMOLED ekran, 6GB RAM, çift 16MP f / 1.8 + 24MP f / 1.8 kamera ve tek bir 13MP selfie kamerası olan telefon gücünü Kirin 970 işlemciden alacak.

Fiyatı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadığı gibi sızıntılarda da fiyat ile ilgili bir bilgi yer almadı.