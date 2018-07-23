Huawei Honor Note 10'un Tüm Özellikleri TENAA'da Ortaya Çıktı!

Huawei‘ye bağlı kuruluş olan Honor önümüzdeki Salı günü yapılacak bir lansman için Huawei Honor Note 10 akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Uzun bir AMOLED ekran ve Kirin 970 yonga seti gibi özelliklerin bazıları zaten sızdırılmıştı. Ancak tam özellik listesi Çin düzenleyici web sitesi TENAA’da bugün ilk kez listelendi.

Yeni tablet-telefon bol miktarda RAM ve depolama seçeneği ile sunulacak. Ayrıca ikincil sensörün tek renkli olduğu küçük kardeşi Honor 10 ile aynı 16 MP + 24 MP kamera ayarına sahip olması bekleniyor.

Ekranı 2220 x 1080 piksel Full HD + çözünürlükte 6.95” olarak listelenir. RAM 6 GB veya 8 GB olsa da depolama seçenekleri 64 GB, 128 GB veya 256 GB‘dır. Eğer bu yeterli değilse telefon ayrıca 256 GB’a kadar bir microSD kart desteğine de sahip olacak.

Ana kamera kurulumu zaten tanıdık ve Honor 10 lansmanından sonra tarafımızdan gözden geçirildi. Selfie kamera 13 MP sensöre sahip olacak. Büyük olasılıkla birçok AI özelliğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu da selfie çekimlerin Portre modu gibi zamanla makine öğrenimi sayesinde iyileşmesine olanak tanıyacak.

Gerçek bir phablet (tablet-telefon) olan Honor Note 10 akıllı telefonu 173 mm boyunda ve 85 mm genişliğinde olup 203 gram ağırlığında olacak. Telefon GPU Turbo teknolojisi ile birlikte Android Oreo tabanlı son EMUI‘ye sahip olacak.