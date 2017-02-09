Huawei Honor V9, 6GB RAM ve Çift Kamera ile 21 Şubat’ta Resmen Açıklanacak

Bu ay yeni bir Huawei telefonu resmi hale getirilecek. Çinli şirketin yayınladığı teaser görüntüsüne göre, Honor V9, bu yılki Mobil Dünya Kongresi’nden (MWC) bir hafta önce 21 Şubat’ta açıklanacak.

Akıllı telefonun özellikleri ile ilgili söylentiler ise şöyle; 8 çekirdekli 2.4GHz işlemci ile bir SoC tarafından desteklendiğini ve 5.7 inç QHD ekran olduğunu ortaya koydu. RAM seçenekleri arasında 4GB ve 6GB, depolama seçenekleri ise 64GB ve 128GB’tır.

Kamera açısından Honor V9, 12MP + 2MP çift arka kamera kurulumuna ve 8MP ön kameraya sahip. 157 × 77.5 × 6.97mm ölçülerinde ve 184 gr ağırlığında olan akıllı telefon, Android Nougat‘ı çalıştırıyor ve 3.900mAh’lik bir pili bulunuyor. Ayrıca arka tarafta bir parmak izi algılayıcı var.