Huawei Honor V9 Tanıtıldı. Telefonun Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefonlar için geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan rapor açıklaması ile beraber şu an için Çin genelinde en başarılı olan marka olarak öne çıkan ve liderliği de elinde bulunduran Huawei akıllı telefonlarının satışlarının bir hayli artış gösterdiği ortaya çıkıyor. Apple’ı bile bazı bölgelerde geride bırakan markanın sürekli olarak yeni telefonlar piyasaya sunduğunu da söylemek gerekiyor. Bu noktada markanın son telefonlarından birisi de Huawei Honor V9 serisi oldu.

Huawei Honor V9 MWC 2017 Öncesinde Tanıtıldı

Aslında markanın amiral gemisi modeli olarak karşımıza çıkan Huawei P10 serilerinin MWC 2017 etkinliğinde tanıtılması bekleniyordu. Markanın ise daha önden Huawei Honor V9 tanıtımı yapması gündem oldu. Peki yeni seri Huawei Honor V9 akıllı telefonlarının tanıtımla beraber ne gibi özellikleri ortaya çıktı? Bakalım.

Tam Anlamıyla Kusursuz Bir Tasarım

Öncelikle yeni tanıtılan Huawei Honor V9 serisinin tasarımıyla işe başlayalım. Tasarım konusunda beklentilerinde üzerinde bir telefon karşımıza çıkıyor. Özellikle yan kısımlarda ekranların neredeyse tamamen gövdeyi kapsadığını belirtelim. Ana ekran hemen altında yer alan Honor simgesi ile serinin özellikleri de yansıtan akıllı telefonun arka kısmında ise üst köşede çift kamera yer alıyor.

Çift kameranın oldukça küçük boyutlarda olması oldukça beğeni toplayan bir görüntüyü ortaya koyarken orta kısımda yer alan flaş ışığı ve hemen altında da parmak izi okuyucu sistemi ile beraber gelmekte. Tasarım konusunda diğer bir detayın telefonun inceliği olduğunu da ekleyelim. Sadece 6.97 mm seviyesinde kalınlıkta olan akıllı telefonun altın, siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleri ise tasarımı kusursuz hele getiriyor.

Ekran Özellikleri Nasıl?

Ekran özellikleri ile beraber Huawei Honor V9 serisinin teknik özellikleri kısmına geçelim. Ekran olarak genel olarak oldukça geniş bir ekran boyutunu benimsemiş olan akıllı telefonun ekranının 5.7 inç olarak açıklandığını ekleyelim. 5.7 inç ekranlarla beraber verilen çözünürlük desteği ise 2K olarak açıklandı.

2K çözünürlük desteği iPhone 7 Plus ekranları ile karşılaştırılarak tanıtımda da ne kadar gelişmiş bir ekran sistemi bulunduğu gösterildi. Ayrıca ekranların yan kısımlarda tamamen neredeyse %100 ekran gövde oranı ile beraber gelmesi akıllı telefonun VR desteğiyle de öne çıkmasını sağlayacak. Bunun içinde özel bir sanal gerçeklik tasarımı olduğunu da belirtelim.

Üst Segment Akıllı Telefon Özellikleri

Huawei Honor V9 serisinin teknik özellikleri konusunda ise yüne oldukça yüksek bir model ile karşı karşıya olduğumuzu belirtelim. Yeni seri akıllı telefonda işlemci olarak markanın en yüksek işlemci serisi olan Kirin 960 işlemcileri öne çıkıyor. İşlem gücü olarak Snapdragon 835 serisine bile üstünlük sağlayabileceği düşünülen işlemcilerin 8 çekirdekli yapısı modeli üst segment akıllı telefonları arasına taşımakta.

Bunun dışında Kirin 960 serisine ek olarak yüksek performans elde edilmesini sağlayacak olan 6 GB Ram bellek seçeneği de dikkat çekiyor. 6 GB Ram bellekli modelin 128 GB depolama birimi ye alırken telefonun 4 GB Ram bellek miktarına sahip olan modelinde ise 64 GB depolama alanı sunulacağını da ekleyelim. Her iki modelde performans değeri olarak oldukça yüksek çözümler sunaca gibi.

Yeni Kamera Sistemi

Huawei Honor V9 serisinin en iddialı olduğu noktalardan biri ise serinin kamera özellikleri. Arka kısımda 12 MP çift kamerası bulunan telefonun kamerasının 3D modelleme yapabileceği de tanıtımla beraber ortaya çıkan bir başka detay oldu. Artık 3D modellemeli fotoğraflar çekmenize olanak sağlayacak olan kameraların böylelikle bir ilke imza atacağını da belirtelim.

Sanal Asistan Desteği, İşletim Sistemi ve Pil Kapasitesi

Huawei Honor V9 serisinin diğer bir ayrıcalığının ise sanal asistanı olduğu belirtildi. Amazon Alexa sanal asistanı ile beraber gelen akıllı telefonun bunun için ekstra olarak asistanlık desteğinin nasıl olacağı ise kullanımlarla beraber ortaya çıkacak. Tüm bunlarla beraber serinin işletim sistemi olarak Android Nougat serisi işletim sistemleri ve en önemlisi de uzun süreli kullanım sunacak olan 4000 mAh kapasiteli pilleri kullanıcılara sunacağı da tanıtımın gündem olan bir başka konusu.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Tüm bu özellikleri ile beraber yeni seri Huawei Honor V9 akıllı telefonlarının 4 GB Ram bellekli modelinin 375 Dolar olacağı ve 6 GB Ram bellekli modelinin ise 500 dolar olacağı açıklandı. Fiyat konusunda da oldukça iddialı olan akıllı telefonun tam olarak ne zaman satışa çıkacağı için ise net bilgiler henüz elde edilemedi.

Fakat tüm bu özellikleri ile markanın yeni seriyi çok bekletmeyeceği ve kısa süre sonra ön siparişleri açacağı da düşünülüyor. Hatta şubat ayı içerisinde serinin satışa çıkacağı düşüncesi olduğunu da belirtelim.