Huawei‘nin Honor View 20 modelinin tanıtımına az bir süre kaldı. Ancak son zamanlarda oldukça fazla sızıntı haber ortaya çıktı. Telefon henüz tanıtılmadan, telefonun birçok özelliği gün yüzüne çıktı.

Tasarımlarından, donanımsal özelliklerine kadar yeni bilgiler her dakika çıkmaya devam ediyor. Bu gün ise Çinli tanınmış bir sızıntı kaynağı telefonun iki farklı sürümünün fiyatlarını gösteren tanıtım görsellerini paylaştı.

Aşağıdaki paylaşılan görüntü, Honor V20’nin iki farklı sürümünün olacağını gösteriyor. Bunlar 64GB depolama + 6GB RAM ve 128GB depolama + 6GB RAM sürümleridir. Düşük modelin fiyatı 406 dolardan başlarken, yüksek olanın fiyatı 478 dolardan başlamaktadır.

Akıllı telefon fiyatlandırma sızıntısını ortaya çıkaran görüntü, şirketin son birkaç gündür reklamını yaptığı Honor V20’nin göze çarpan üç özelliğini de ortaya koyuyor. Akıllı telefon, aynı anda LTE ve Wi-Fi ağlarını birleştirerek geliştirilmiş ve kesintisiz indirme hızları sunan Link Turbo özelliği ile donatılacak.

Bunlara ek olarak ön kamera için ekranda sadece küçük bir delik olacak. 25MP’lik boyutuyla da harikia fotoğraf deneyimi sunacak. Ayrıca üstün fotoğrafçılık deneyimi için yapay zeka destekli 48 megapiksel Sony IMX586 özelliğine sahip arka kamerası mevcut.