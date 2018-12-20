Bu sabah, Honor resmi bir açıklama yaptı. Müşterilerinin yaklaşan Honor View 20 akıllı telefonunu 14.50 dolar ödeyerek ayırabileceğini yani rezerve edebileceklerini duyurdu. Ön satış bu gün 10:08 de başladı. View 20’nin resmi fiyatının henüz açıklanmadı. 26 Aralık’a kadar yani tam ekranlı cep telefonunun resmi olarak tanıtılmasına kadar beklemek zorundayız.

10 Aralık’ta Honor, Hong Kong’da “Magic Eye Full Screen” adlı yeni bir teknoloji çıkardı. Tahmin edeceğiniz üzere, yaklaşan Honor View 20 bu teknoloji ile donatılacak. Bu özelliğe aşina olanlar, delik alanının 6mm çapından 4.5 mm‘ye indirildiğini biliyorlar.

Böylece endüstrinin en küçük deliği olacak. Buna “kör delik” denir ve 25MP ön kameraya ev sahipliği yapar. Bu arada en son ki yayınlanan raporlara tanıtımı yapılan Huawei Nova 4 modelinin de buna benzer bir ekrana sahip olduğu ifade ediliyor.

Ancak ekranda bu özelliği olması View 20’nin en büyük satış noktası değildir. Çünkü sıradan bir kullanıcı için yeni bir delikli ekranlı telefon, satın alırken belirleyici bir faktör olamaz. Bu yüzden de Nova 4 modelinden farklı olması lazım. Hatırladığınız gibi, sektörün ilk 48MP kamerasına sahipti. Bu kamera sensörü, 1/2.0 inç büyük sensör boyutu, 4’ü bir arada renk filtresi ve 4x donanım HDR ile birlikte gelen Sony’nin yüksek kaliteli IMX586 CMOS’unu taşıyordu.

Tabi ki Honor V20 de bunlara sahip olacak. Bunun dışında, en son ki Kirin 980 yongası ile desteklenecek. Android 9 Pie tabanlı EMUI 9 arayüzünü bulunduracak. Telefon, Wi-Fi ağ sinyallerini artırması beklenen yeni Link Turbo’yu da kullanacak. İçerisinde ise 22.5W hızlı şarjı destekleyen bir 4000mAh batarya bulacaksınız.