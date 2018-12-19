Şüphesiz ki her geçen gün daha yüksek kalitedeki kameralara sahip akıllı telefonlar ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi ise Kirin 980 yonga seti ile desteklenmesi düşünülen Huawei Honor View 20 modelindeki 48MP’lik ana kamera. Telefonun satış noktasında en çok ilgiyi bunun çekeceğini muhtemelen tahmin ediyorsunuzdur.

Bu gün ise yeni View 20 modeline ait tanıtım posterleri sızdırıldı. Öncesinde temel özellikleri sızdırılan telefonun batarya kapasitesi ve selfie kamerasının özelliklerini de öğrenmiş olduk.

Aşağıdaki sızdırılan tanıtım posterlerine göre, ekran içi selfie kamerasına sahip olan telefon, 25MP’lik selfie kamerasına sahip olacak. Batarya kapasitesi ise 4.000mAh‘lık olup uzun bir pil ömrü sağlayacak. Posterlerde yer alan diğer önemli bir ayrıntı ise telefonun 4G ve Wi-Fi ağını kullanırak indirme yapıldığında Turbo Link kullılacağını da ortaya çıkarıyor.

Aynı zamanda yakın bir tarihte ortaya çıkan telefonun canlı görüntüsü, sportif bir tasarıma sahip olacağını da gün yüzüne çıkarmıştır. Son zamanlarda otomobil üreticilerinin amblemleri ve sembolleri ile gündeme gelen trende Honor da katılmış gibi görünüyor. Hatta telefonda Maserati simgesi se yer alıyor.