Huawei İlk AI Çipli Telefonunu Tanıttı: Honor View 10 - İşte Özellikleri!

Honor View 10‘u ilk ortaya çıktığı 2017 Aralık ayında sizlere sunmuştuk. Honor View 10 tam olarak AI özel görevleri yapabilen kendine has AI çipine (Sinirsel İşleme Birimi) sahip bir akıllı telefon. Honor CES 2018’de View 10‘un lansmanını kutlamak için etkinlikte güzel vakit geçirdi.

Şimdi özelliklerini tekrar özetleyelim.

Honor View 10 Özellikleri Nelerdir?

Öncelikle 18:9 en-boy oranı ile 5.9 inç ekrana sahip yüksek katmanlı bir telefondur. Bu da uzun bir ekranı olduğu anlamına geliyor. 10 nm değeri üzerine kurulmuş homebrewed HiSilicon Kirin 970 8 çekirdek işlemcisi 2360 MHz frekansta çalışır. 6 GB RAM ise arka plan görevlerini üstlenir. 128 GB‘lık geniş bir dahili depolama alanı ve 3.750 mAh kadar da gayet harika bir pili var.

Bütün bunlar tabii ki süper ince çerçeveli, birinci sınıf bir metal malzeme içerisindedir. Hayal edebileceğiniz tüm fantezi kamera efektleri için ikili bir kamera; 16 MP‘lik bir ana kamera ve 20 MP‘lik yardımcısı telefonda bulunur.

Tamam daha önce bu tarz büyük donanımlar gördük. Honor View 10‘u bu kadar özel kılan bu AI şeyi nedir? diyorsanız;

Sinir İşleme Birimi (NPU) View 10‘un ana albeni noktasıdır. Fakat ne işe yarıyor? Honor, telefonun kamera otomatik ayarlarının farklı sahneleri algılayabilmesi ne kadar hızlı olduğuna büyük önem verdi. View 10, karlı, doğa, evcil hayvanlar, portre, metin tarama vb. gibi 13 ayrı sahneyi otomatik seçebilir. En iyi ayarları seçmek için aradığınız şeyi sürekli olarak tarıyor. Aslında tarama sürecinin frekansı da oldukça etkileyicidir. Tamı tamına saniyede 33 kez tarama yapar. Bu telefonun mevcut sahnesini pozlama, renk sıcaklığı ve deklanşör ayarlarını harika kontrol etmeniz anlamına gelir.

Honor View 10 “ilk AI telefonunuz” olarak tanıtıldı.

AI ile ilgili olmayan diğer bir özellik ise; Honor, kamera uygulaması içinde bir düğmeye dokunarak fotoğraf paylaşımını kolaylaştırmak için Snapchat ile ortaklık kurdu.

NPU donanımı View 10‘un AI’sini daha hızlı gerçek zamanlı dil çevirisi için kullanıyor. Android Play Store’da View 10‘a özgü olan normal çevirinizden daha hızlı ve daha doğru olduğu iddia edilen Microsoft Translate‘in özel bir sürümü var.

Telefon ayrıca vaat edilen süper uzun pil ömrü için kocaman bir 3.750 mAh pili akıllıca yönetiyor. Ayrıca Honor’un SuperCharge teknolojisi ile hızlı şarj desteği de mevcut.