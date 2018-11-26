Huawei, Infinity-O Ekranını Samsung'dan Önce Kullanacak

Huawei‘nin dünya genelinde en iyi telefon üreticisi olma çabaları her geçen gün daha belirginleşiyor. Hatta diğer telefon üreticilerinin adımlarını da sürekli takip ettiğin söylemek yanlış olmaz. Takip edilen şirketlerin arasında şuanda lider konumda olan Samsung da bulunuyor.

Huawei’nin Samsung’un içeri doğru katlanabilen telefonuna rakip dışa doğru bükülebilen bir telefon üreteceğini de biliyoruz. Ayrıca buna ek olarak şirket şimdi de Aralık ayında Infinity-O ekrana sahip bir akıllı telefon piyasaya süreceğini doğruladı.

Bunun onayını ise Çin’in sosyal paylaşım sitesi Weibo üzerindeki Huawei’nin hesaplarından birinde paylaşılan görüntü veriyor. Paylaşılan görüntüde ekranın sol üst köşesinde bir delik bulunan akıllı telefonun ana hatları yer alıyor. Ayrıca tanıtımının Aralık ayında olacağını ortaya çıkarıyor.

Samsung’un da Infinity-O ekran üzerine bir projesi olduğunu zaten daha öncesinde duymuştuk. Galaxy A8s modelinin bu ekrana sahip ilk telefon olacağı ifade edilmesine rağmen Huawei rakibinden önce ilk olmayı hedeflediğini varsayabiliriz.