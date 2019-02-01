Huawei Katlanabilir 5G Telefonunu 24 Şubatta Tanıtacak!

Huawei nihayet 24 Şubat’ta Barselona’da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi etkinliği için davetiyeleri gönderdi. Bu etkinlikte asıl dikkat çekici olan şey ise Katlanabilir 5G akıllı telefonun tanıtılması.

Kontre öncesinde ve 5G etkinliğinde geçen hafta Huawei, Balong 5000 destekli 5G akıllı telefonlarının MWC’de piyasaya sürüleceğini ifade etmişti. Bundan dolayı da katlanabilir 5G akıllı telefonun gelmesi resmen doğrulanmış oldu.

Geçen yıl Huawei, Katlanabili akıllı telefonu için Mate F, Mate Flex, Mate Flexi ve Mate Fold ticari isimlerini almıştı. Daha önceki söylentiler açıldığında 8 inçlik esnek bir ekrana ve katlandığında 5 inçlik bir ekrana sahip olacağını iddia etmişti.

Önceden yayınlanan raporlara göre Huawei, 2017’den bu yana katlanabilir akıllı telefonunda çalışıyor. Geçen yıl, WTE’de ortaya çıkan patent, ZTE Axon M akıllı telefonun aksine küçük bir boşlukla birlikte tek bir ekran menteşine sahip bir tasarımını ortaya çıkardı.

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24 Şubat’ta başlayacak olan Huawei MWC 2019 etkinliği, Türkiye saatine gre 18:30’da olacak. Önümüzdeki haftalarda akıllı katlanabilir 5G akıllı telefonunun hakkında daha fazla ayrıntını gün yüzüne çıkması oldukça muhtemel.