Huawei Katlanabilir 5G Telefonunu 24 Şubatta Tanıtacak!

Huawei nihayet 24 Şubat’ta Barselona’da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi etkinliği için davetiyeleri gönderdi. Bu etkinlikte asıl dikkat çekici olan şey ise Katlanabilir 5G akıllı telefonun tanıtılması.

Kontre öncesinde ve 5G etkinliğinde geçen hafta Huawei, Balong 5000 destekli 5G akıllı telefonlarının MWC’de piyasaya sürüleceğini ifade etmişti. Bundan dolayı da katlanabilir 5G akıllı telefonun gelmesi resmen doğrulanmış oldu.

Geçen yıl Huawei, Katlanabili akıllı telefonu için Mate F, Mate Flex, Mate Flexi ve Mate Fold ticari isimlerini almıştı. Daha önceki söylentiler açıldığında 8 inçlik esnek bir ekrana ve katlandığında 5 inçlik bir ekrana sahip olacağını iddia etmişti.

