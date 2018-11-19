Huawei Katlanabilir Telefonunun Ekran Boyutu Sızdırıldı

Huawei, katlanabilir bilir telefon konusunda Samsung‘u yenecek. Dünyanın en büyük telefon üreticisi tarafından yapılacağı söylenilen 7.3 inçlik katlanabilir telefonun aksine, Huawei açıldığında 8 inçlik bir ekrana sahip bir tasarımla katlanabilir telefon savaşlarında Samsung’u devirecek gibi duruyor.

Daha önceden de ifade edildiği gibi katlanabilir telefonun ekranı, BOE tarafından oluşturulacak. BOE aynı zamanda Mate 20 Pro’nun yuvarlak OLED panelini de yapan teknoloji şirketidir. Bu gün Kore medyasının yapmış olduğu bir habere göre Huawei cihazı zaten Kore operatörlerine yönlendirdi. İçeride bulunan bir muhbir ise bunun bir prototip veya bir konsept cihaz kanıtı olmadığını söyledi.

Belirli tasarımları, teknik özellikleri, kullanım kalıplarını vb. durumları açıklamayacaklarını ancak cihazın beklenenden daha fazlası olduğunu iddia etmiştir.

Neden herşey ilk Kore de? Huawei’nin ilk katlanabilir telefonunu 5G özellikli bir cihaz olarak piyasaya sürmesi planlanıyordu. 2019 yılında Huawei Gumby akıllı telefonunu piyasaya sürdüğüden, 5G ağını destekleyecek tek alt yapının Kore’de olması büyük bir şans.

Şirket büyük ihtimalle Mart ayında düzenlenecek olan MWC fuarında telefonunu açıklayacak ve ardından 5G ağındaki kapsamlı testlerden sonra Nisan-Haziran döneminde piyasaya sürecektir.

Fiyatlandırma konusunda henüz bir şey bilinmiyor. Ancak dahili ekran açık olduğunda 8 inçlik bir ekrana, kapalı olduğunda ise inçlik küçük bir ekrana sahip olacağı ifade ediliyor. Bu özellikler Samsung’un katlanabilir telefonunun ekranından daha geniş .olduğunu ortaya çıkarıyor. Samsung’un Galaxy F katlanabilir telefonu sırasıyla 7.3″ ve 4.6″ ekranlara sahipti.