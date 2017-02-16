Huawei Kendi Dijital Asistanını Geliştiriyor

Dünyanın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olan Çinli şirket Huawei Technologies Co‘nun kendi dijital asistanı üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Bloomberg tarafından belirtildiği üzere, Çin’deki Shenzhen ofisinde 100’den fazla mühendisin gayreti ile Apple’ın Siri, Amazon’un Alexa ve Google Asistan‘ı ile yarışabilecek bir asistan hedefleniyor. Fakat bu dijital asistan yalnızca Çince dillerde iletişim kuracak ve iç pazarı hedef alacağı için hafif bir fark olacak.

Bu stratejik hareket, Android’de önceden kurulmuş (hakim akıllı telefon işletim sistemi) Google’ın hizmetlerinin çoğunun Asyalı ülkelerde engellendiği gerçeğinden yola çıkıyor. Ses asistanı firmanın bölgedeki rakiplerinden sıyrılmasını sağlayacak.

Kendi evinde çalışan asistanı üzerinde çalışmasına rağmen Huawei, Google’ın Assistan’ı ve Amazon’un Alexa’sı ile Çin’in dışında çalışmaya devam edecek.