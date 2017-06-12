Huawei küresel satış hacminde Apple’ı geçtiğini iddia ediyor

Huawei Hindistan Ürün Merkezi Direktörü Allen Wang, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çinli teknoloji juggernaut Huawei’nin Apple’ı 2016 Aralık ayında global akıllı telefon satış hacminde geçtiğini söyledi. Tam olarak “Huawei, Aralık ayında global satış hacmi pazarında Apple’ı geçti” dedi.

Geçen yıl, Çinli telefon üreticisi hem Samsung hem de Apple‘ı mümkün olan en kısa sürede dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olarak geçme niyetleri konusunda ısrarcı davranıyor ve en yeni satış verileri gelecek bir şeyin işareti olabilir. Bununla birlikte, aylık bazda satış rakamlarının doğru bir şekilde hesaplanabilmesi nedeniyle, Huawei’nin iddialarının gerçekliği tamamen temsil etmemesi mümkün.

Allen Wang, geçtiğimiz Aralık ayında şirketinin küresel payı yüzde 13,2’ye yükseldiğini söylerken, Apple’ın ifadeleri aynı dönemde yüzde 12 aralığında bir yerdeydi. Ona göre, Huawei geçen yıl 139 milyon akıllı telefonu sevk etti.

Ayrıca Wang, Huawei’nin bazı pazarlarda satılık global lider olan Samsung’u geçtiğini iddia ediyor ancak bunları belirtmese de sadece “Honor [Huawei’nin çevrimiçi alt markası] şimdi dünyanın bir numaralı markası haline geldi.” dedi.