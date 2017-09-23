Planlanan şekilde, Huawei Maimang 6 şirket tarafından resmi olarak ilan edildi. Cihaz, 8 çekirdekli işlemcili Kirin 659 ana kart ile güçlendirilmiş ve 2160 x 1080 piksel çözünürlük ile 18: 9 oranına sahip 5,9 inçlik bir ekranla geliyor.

Dahili bellek 64GB iken RAM 4GB olarak belirlenmiş. Kamera hakkında konuşurken, arkada 16MP + 2MP ayarı ve selfie için ön tarafta 13MP + 2MP çift kamera sistemi var. 156,2 x 75,2 x 7,5 mm ölçülerinde ve 164 gr ağırlığında olan telefon, Android 7.0 tabanlı EMUI 5.1 arayüzünü çalıştırıyor ve 3,340 mAh pil içeriyor.

Çin dışında Mate 10 Lite olarak satılabilecek olan Maimang 6, arka tarafa monte edilmiş bir parmak izi algılayıcısı ve aynı zamanda ikili SIM (karma bir SIM yuvası) desteği de sunuyor. Renk seçenekleri arasında Obsidian Black, Streamer Gold ve Aurora Blue bulunuyor.

Fiyatlandırmaya gelince, cihaz şu anda yaklaşık 365 dolara denk gelen 2,399 CNY’lik bir etiket taşıyor. Ön siparişler bugün başlıyor, satışlar ise 30 Eylül’de başlamak üzere planlanıyor.