Huawei, Twitter hesabında Mate 10‘un 4000mAh‘lik bir pile sahip olacağını söylüyor.

Başlıca rakiplerini listeleyelim, Galaxy Note 8 – 3.300mAh. iPhone X – 2,716mAh. LG V30 – 3,300mAh. Pixel 2 XL – biraz daha iyi, 3,520mAh. Xperia XZ Premium – 3,230mAh. Mi Mix 2 – 3.400mAh.

Devam edebiliriz, ancak basit gerçek şu ki çok az amiral gemisi, büyük olanlar bile, 3,500mAh pillerin üzerine çıkıyor. Yeni Mate 10, büyük bataryası ve 10nm çipsetiyle uzun pil ömrüne sahip olacak.

Bu arada Huawei, U markası için başvuruda bulundu. Ticari marka başvurusu “Akıllı ev aygıtlarını yönetmek için yazılım ve mobil uygulamalar” diye yer alırken bunun yeni dijital asistanı olduğuna dair söylentiler var.

Logosu ikisi birbiriyle iç içe geçmiş “U” harfi görünümünde, ancak asistanın Amazon’un Alexa ve Echo’su gibi başka bir adı olacağını umuyoruz “Hey, U” gibi.