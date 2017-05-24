Huawei Mate 10, Kirin 970 İşlemci ve 8GB Ram İle Geliyor

Huawei Mate 9, yarım seneden daha fazla bir önce piyasaya çıktı ve geniş ekran, yüksek performans ve iş tasarımı nedeniyle iyi bir geri bildirim aldı. Geçen sekiz ayın ardından Huwaei firması Mate serisinin yeni modeli Mate 10 için yeni haberler ortaya çıktı.

Huawei Mate 10 da 4000 mAh bataryada kendi süper şarj teknolojisini destekleyen batarya bulunmakta. 2K çözünürlüğe destek veren 6 inç geniş ekran bulunan cihaz iş stili tasarımı kullanmaya devam edecek. Performansa gelince, Mate 10 modelinde TSMC 10nm işlem yonga setini ilk kullanacak olacak Kirin 970 işlemcisi kullanılacak. Cihazda 6 GB Ram kullanılacak ama gelişmiş sürümünde 8 GB Ram kullanılabilir.

Huawei akıllı telefonları aynı zamanda kamerası ile de ünlü. Huawei Mate 10‘un 23MP ve 16MP ile 3. nesil Leica çift arka kamera kullanacağı ve ön kameranın 12MP ve 8MP çift kamera kullanabileceği iddia edilmekte. Yeni modelin bu yılın dördüncü çeyreğinde çıkması beklenmekte.