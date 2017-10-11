Hollanda perakendecisi Belsimpel, Avrupa çıkışlı tarihinin yanı sıra Huawei Mate 10 Lite fiyatını sızdırdı. Telefon üç hafta içinde 349 € fiyatla gelecek.

Bunun için ön tarafta 18: 9 ölçülerine sahip ekran ve arkada çift kamera ile parmak izi okuyucusu yanı sıra dört kameralı bir telefona sahip olacaksınız. (16MP + 2MP arka ve 13MP + 2MP ön kamera) alıyorsunuz.

Başlangıçta Huawei Mate 10 Lite, Siyah ve Altın renklerinde ve daha sonra mavi renkte satışa sunulacak.

Telefon hakkında sahip olduğumuz bilgiler şimdilik bu kadar. Yakın zamanda daha çok bilgi ile karşınızda olacağız.