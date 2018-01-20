Huawei Mate 10 Lite İnceleme

Apple ve Samsung telefonlara değerinin üstünde para yatırmaya istekli değilseniz size yeni bir seçenek doğdu: Huawei Mate 10 Lite. İncelemesi ile sizleri en çok kamera özellikleri sayesinde şaşırtacak bu telefon tam bir orta sınıf telefonu ve fiyatı gerçekten çok makul belirlenmiş. Temel özelliklere ihtiyacının varsa Huawei Mate 10 Lite tam sizlik.

Şimdi orta sınıf listesine eklemek için yeni bir telefon var. Resmi olarak Avustralya’da Nova 2i olarak 380 $ karşılığında satılıyor.

Bu telefonun tam 4 kamerası var. İki kamera önde ve ikisi arkada bulunuyor. Oldukça gösterişliler. Mate 10 Lite 2160×1080 piksellik canlı bir ekranı ve hassas dokunmatik özelliği ile internette dolaşmak ve videoları sorunsuz izlemek için yeterli güce sahip bir telefon.

Dört Farklı Kamera

Geçen yıl telefonlar için çift kamera moda haline geldi. Mate 10 Lite ile Huawei bunu ikiye katlayarak dört kameralı bir sistemi bu telefonla getirdi. Telefonun yalnızca arkasında (16+2 megapiksel) değil, ön tarafında da (12+2 megapiksel) çift kamera bulunuyor.

Kameraların 4 tane olması evet her açıdan iyi ve hoş. Ancak bu kameraların sadece kalitesi de iyi olduğu sürece bu hoş durum geçerliliğini korur. Bir tane arka kamerası olan Google Pixel 2 (649.99 dolar) bu gerçeği bizlere kanıtlamıştı. Orta sınıf telefonlar ve üst segment telefonlar arasındaki en büyük boşluk genellikle kamera kalitesi olduğundan Mate 10 Lite‘ın kameralarını çok iyi beklememelisiniz.

İyi ışık koşullarında iyi fotoğraflar çekebilir. Düşük ışıklı bazı fotoğraflarda biraz kumlu bir görüntü ortaya çıktı. Ayrıca çekilen birçok fotoğraf yapay olarak aşırı düzeltilmiş gibi görünüyordu.

Orta sınıf bir telefonun kamerasından ne bekliyorsanız işte bu telefon size o kadarını sunacaktır. Biz incelerken çok ince eleyip sık dokuyoruz. Aslında telefonun kamerası gözle görülür derecede kamera hatasına sahip değil, işinizi görecek bir kamerası var diyebiliriz.

Hem ön hem de arka kameraların bir DSLR fotoğraf makinesinin alan derinliği efektini taklit eden bokeh tarzı fotoğrafları çekebilmesi güzel bir özellik. İnsanların saçları ve diğer telefonlar gibi ince ayrıntıları farkedemeseler bile bu yeteneğe sahip olmak iyi bir şey. Huawei’nin teknolojisi bir portre çekimi yaptıktan sonra açıklığı ayarlamanızı sağlar. Yani arka planın bulanıklığını değiştirebilirsiniz. Telefonunuz arka planı varsayılan olarak bulanıklaştırdığından bu yararlıdır. Ön kamera için de güzelleştirilebilir bir seçenek var. Bu seçenek fotoğrafları daha pürüzsüz bir cilt tonu için yumuşatan bir fonksiyondur.

Bütçe Dostu

Mate 10 Lite, NFC seçenekleri ve su geçirmezlik gibi yeni telefonların bazı temel özelliklerine sahip değil. Ancak en büyük güçlü yanlarından biri bütçeye uygun bir telefon olması.

Pek çok ucuz telefonun plastik dokusundan kaçınarak güzel bir ağırlık hissettiriyor. 5.9 inç 2:1 ekran da telefonun küçük çerçeveleri ile gayet hoş bir kombin olmuş. Samsung’un Galaxy Note 8‘de olduğu gibi çoğu uygulamayı bu ekstra alana sığacak şekilde genişletme seçeneğine de sahip olacaksınız. 2160×1080 piksel ekran keskin ve canlı görünüyor. Herhangi bir bozulma gözümüze çarpmadı.

Huawei’nin kendi ürettiği işlemci olan Kirin 659 ile güçlendirilen telefon pahalı rakiplerine kıyasla karşılaştırma testlerinde kısa sürede iyi bir sıralama aldı. Kamera biraz geride olsa da süper hızlı çalışan parmak izi tarayıcısı telefonun iyi özelliklerinden sayılabilir.

Aslında telefonun 3D oyun için de yeterince grafiksel becerisi var. Sonic Dash iPhone 8‘de olduğu gibi Mate 10 Lite‘da da oldukça düzgün çalıştı.

Son olarak telefon yalnızca 64GB depolama alanı seçeneği ile geliyor. Bu da çoğu zaman 32GB veya 16GB sunan diğer orta sınıf telefonlarından daha geniş.

Aşağıda Huawei Mate 10 Lite‘ın AnTuTu Benchmark testi sonuçlarını ve diğer orta sınıf telefonların sonuçlarını görebilirsiniz: