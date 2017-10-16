Huawei Mate 10, geçen yılki modelin etkileyici mirasına dayanıyor. Klasik bir 16: 9 ekranı koruyor ancak bu sefer QHD çözünürlüğü (1,440 x 2,560 piksel) sayesinde daha keskin. Bu ekran öncekiyle aynı ölçütlere sahip olduğu için piksel yoğunluğunu 499 ppi’ye kadar çıkarır, 5,9 inç. Ayrıca Huawei, üstün bir görüntüleme deneyimi için HDR10 desteğini etkinleştirdi.

Yeni Leica çift kamera, eski f/2.2 diyaframa kıyasla çok daha fazla ışığa izin verecek olan süper parlak f/1.6 diyaframı ile büyük bir gelişme kaydediyor. Kamera ayrıca OIS, Lazer ve Faz algılamalı otomatik odaklama özelliklerine de sahip.

Arkadaki çift kamera, 12MP renkli sensör + 20MP siyah-beyaz sensörüne sahiptir. Kamera arayüzü ayrıca 2x dijital yakınlaştırma sunuyor ve 4K video kaydedebiliyor. Selfie fotoğraf makinesi ise 8MP çözünürlükte.

Yonga seti de yeni ve Kirin 970 verimli bir 10nm işlem üzerine inşa edildi. Bu sayede NPU makine öğrenme görevlerini hızlandıracak. Bu, dil çevirisinden kamera için sahne tanımaya kadar her şeyi kapsar. Yeni Mali-G72 MP12 GPU, daha yüksek çözünürlüklü ekranı beslemek için ilave performans getiriyor.

Huawei’nin EMUI yazılımı, Android Oreo’ya uygun olan 8.0 sürümüne güncellendi. Cihaz masaüstü benzeri bir deneyim için bir DisplayPort ile bir monitörüne bağlanabilir. Hareket halindeyken paylaşmak için ise iki uygulamayı 5.9″ ekranını bölerek kullanabilirsiniz.

Huawei Mate 10, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ile geliyor; bu bellek, bir microSD kartı ile genişleyebilir (telefon microSD destekli çift SIM yuvasına sahiptir).

Uzun ömürlü kullanımlar için 4000mAh gücündeki pil ayrıca Huawei SuperCharge ile 20 dakikalık şarj işlemi sayesinde tüm gün kullanım vaat ediyor.

Mate 10, tam su sızdırmazlığından yoksun ve sadece IP53 derecelendirmesi ile geliyor, bu nedenle bir telefonun suda kullanılmasını istiyorsanız, 10 Pro daha iyi bir seçim olabilir. Normal Mate 10, yine de kardeşinden farklı olarak bir 3.5mm ses çıkışı özelliği var.

Huawei Mate 10, bu ayın ortalarında birçok pazarda 700 € karşılığında piyasaya çıkacak.