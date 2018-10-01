Huawei Mate 10 Pro Android Pie İle Karşınıza Çıkacak

Huawei geçtiğimiz ay yeni EMUI 9.0‘u kullanmaya başladı. Android Pie‘a dayanan kullanıcı arayüzünün iki hafta içinde Huawei Mate 20‘ye ulaşmasını bekliyoruz. Ancak şirket hoş bir sürpriz yapmaya karar verdi. Güncellemeyi çoğunlukla Huawei Mate 10 Pro BLA-L09 ve BLA-L29 sürümleri için kullanmayı deniyor.

Kaynağımıza göre EMUI 9.0 uygulamaları arasında geçiş ve yeni geliştirilmiş 2.0 GPU Turbo sürümü için yeni bir ayar güncellemesi planlıyor. Android Pie ile dijital sağlığa teşvik eden Huawei UI, Ayarlar ‘da Android Dashboard‘u da sunuyor.

Diğer yenilikler arasında AI Desteği ile Gelişmiş Pil, Notch Desteği, Ayarlanabilir Parlaklık, ve güvenlik iyileştirmeleri oldukça dikkat çekiyor.

Paket iki model için iki versiyona sahiptir: BLA-L09C432E4R1P8B108 ve BLA-L29C432E4R1P8B108. İndirmek için dahili depolama biriminizde 2,2 GB boş alana ihtiyacınız var.