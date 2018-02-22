Huawei Mate 10 Pro Dijital Şoför Oldu ve Araba Kullandı! (Video)

Yapay zekaya (AI) yeni modeli Mate 10 Pro içerisinde oldukça fazla yer vereceğini söyleyen Huawei bugün inanılmaz bir video ile karşımıza çıktı.

Akıllı telefonlarda yapay zeka teknolojileri dijital asistanları güçlendirir. Otomobillerde ise artık bu teknoloji ile telefonlar dijital şoför olmak istiyorlar.

Huawei, RoadReader projesi için 5 haftalık bir test başlattı. Mühendisler bir Porsche Panamera‘yı sürmek üzere bir Huawei Mate 10 Pro‘ya gerekli tüm yapay zeka özelliklerini öğretti. Gaz, direksiyon ve aklınıza daha ne gelirse! Testler sonunda Mate 10 Pro neredeyse ehliyet alacak kıvama geldi.

Bunu yaparken mühendisler, makine öğrenme görevlerini hızlandıran Kirin 970 yongasetinin bir parçası olan telefonun NPU‘sundan yararlandı.

Huawei Mate 10 Pro, Kirin 970’in NPU’su sayesinde bir araba kullanmayı öğrendi diyebiliriz. Telefon, kameralarını ve nesne tanımayı kullanarak yol boyunca karşısına çıkan engelleri tanımasını öğrendi. 5 haftada öğretilen bu özellikler oldukça etkileyici diyebiliriz.

Kendiliğinden sürüş yapan bir otomobil yapmaya çalışan şirketlerin çoğunun Nvidia, Intel, MobileEye ve diğerlerinin yaptığı özel çipleri kullandıklarını unutmayın. Kullandıkları ilave sensörlerden bahsetmiyoruz bile. Huawei, bir batarya üzerinde çalışan düşük güç tüketen bir çip ve iki Leica kamerasıyla çalışıyor. Adil olmak gerekirse, diğer şirketlerle kıyaslarsak durağan engellerden kaçmaktan çok daha fazla şey yapıyorlar.

Kendini süren Panamera model araba Barselona’daki MWC 2018’de iki gün geçirecek.

Mühendis ekibinin Kirin 970 işlemci ile Mate 10 Pro‘ya araba sürmeyi nasıl öğrettiğinin videosu hemen aşağıda bulunuyor.