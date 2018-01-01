Bu yazımızda sizlere dünyanın en büyük telefon üreticisi Huawei‘nin 2017 amiral gemisi Huawei Mate 10 Pro İncelemesi ile karşınızdayız.

Huawei, dünyanın en büyük telefon şirketi olabilir. Ancak Avrupa’da ve özellikle İngiltere’de hala nispeten bilinmiyor. Samsung ve Apple gibi diğer telefon üreticilerinin çok yakın bir tarihlerde çerçevesiz telefonları tanıttılar. Huawei bu modellerde üretimi 2014 yılından beri zaten yapıyordu.

Huawei Mate serisinde her zaman neredeyse sıfır çerçeve vardı. Bu yüzden bazıları Huawei‘nin Mate 10‘la büyük markaları kopyaladığını düşünse de aslında Huawei hep kendi çizgisindeydi.

Son birkaç Mate modelinin hepsi aynı görünüyordu. Ancak Huawei 2017 için farklı bir şeyler tasarladı. Bu modelin Huawei‘nin en iyi görünen telefonlarından biri olduğunu söylemek abartı değildir sanırım. Ayrıca Galaxy S8, Note 8 ve belki iPhone 8 Plus‘ın yanında telefon yükseltme listenizde yer almayı hakediyor.

Huawei Mate 10 Pro Tasarım ve Yapısı

Huawei Mate 10 Pro 18:9 ölçülerinde ekrana sahip olan öncekilerden daha uzun ve daha ince olan muhteşem görünümlü bir telefon.

iPhone 8 Plus‘dan biraz daha küçük ancak 5 inç yerine 6 inç ekrana sahip bir telefon Huawei Mate 10 Pro.

Cam bir arka kapak, önceki Mate tasarımlarından gelen ana özellik olarak görülebilir. iPhone 8‘in aksine Mate 10 Pro kablosuz şarjlara izin vermiyor.

Cam arka kapak telefonlardaki kaçınılmaz parmak izlerini gidermek için her zaman kullanışlı bir bez bulundurun.

Önceki Mate tasarımlarından bir diğer farkı ikili kameraları vurgulayan şerittir. Bunlar yine dikey olarak hizalanmışlar. Ancak Mate 9‘da olduğu gibi birleşik değil ayrılar.

Her iki lensin de daha hızlı f/1.6 diyaframı var. Fakat optik stabilizasyondan sadece 12MP kamera yararlanıyor.

Parmak izi tarayıcı kameraların hemen altında konumlandırılmış. Mate 9‘lardan biraz daha büyük yapılmış. Arka parmak izi tarayıcılı telefon kullandıysanız, öne takılmış bir sensöre göre daha iyi olduğunu tecrübe etmişsinizdir. Ek olarak tuşları açmak için güç düğmesine basın ve kilidini açmak için PIN’inizi girin veya ekranı hızlıca kaydırın.

Biraz ufak bir gariplik var ki: Mate 10’da bir tane olsa da Mate 10 Pro‘da 3.5 mm kulaklık girişi bulamayacaksınız.

Telefonun üst kenarı kulaklık girişi gibi görünüyor. Ancak aslında bir mikrofonun yanında bir IR blaster bulunuyor. Bu isterseniz TV’nizi kontrol etmenizi sağlıyor.

Başka bir tuhaflık ise Mate 10’un yaptığı gibi Pro’nun microSD yoluyla genişletilebilir depolama alanı sunmaması olarak gösterilebilir. Neyse ki Mate 10 Pro 128GB’lık kapasiteyi standart olarak bulunduruyor. Ancak telefonun ömrü boyunca ihtiyacınız olanın bu kadarının yeterli olması gerekiyor. Umarım yeterli olur.

Huawei Mate 10 Pro Çift SIM özelliği olan bir telefon ve her iki nano SIM için de 4G’yi destekliyor. Modemi Cat 18 LTE’yi desteklediğinden, 1.2Gb/s hızla dosya indirilebilen ilk telefonlardan biri diyebiliriz.

Huawei bu hızlarını 4.5G olarak adlandırıyor. Ancak ilginç olsa da Mate 10 Pro‘yu (veya benzer bir teknolojiyle başka herhangi bir telefonu) satın almanın sebebi olarak bunu görmemeliyiz.

Huawei Mate 10 Pro Ekran ve Hoparlör Özellikleri

Bu model standart Mate 9‘daki IPS LCD ekranın aksine bir OLED ekranına sahip. Mate 10 Pro‘nun Google’ın Daydream‘iyle uyumlu olacağı anlamına geliyor.

2160×1080 çözünürlüğü rakiplerinden daha düşük ancak görüntüler harika görünüyor. 480ppi çözünürlükte her şey güzel ve keskin görünüyor. OLED teknolojisi kontrastın harika olduğu ve renklerin de mükemmel olduğu anlamına geliyor. HDR10 içeriğini görüntülemesine olanak tanıyan geniş bir renk yelpazesi (NTSC standardının yüzde 112’si) bu modelde mevcut durumda.

Galaxy S8 Plus‘da olduğu gibi renkler parlak ve görüş açısı göze çarpan renk kayması olmadan güzel ve geniş duruyor.

18:9 en/boy oranı ekranın daha yaygın durmasını sağlamış. Bu da Mate 10 Pro için iyi bir şey. Çünkü böylece daha fazla uygulama tam ekran modunda çalışacak şekilde optimize edilebilecek. Telefon herhangi bir uygulamayı tam ekran yapmak için zorlamanızı sağlar. Ancak bunun düzgün çalışacağını tam olarak garanti etmiyor.

İki adet stereo hoparlör içeren Pixel 2 XL‘dan farklı olarak Huawei, Apple benzeri bir yaklaşımı tercih etmiş. Üstte bir tane öne bakan ve ikinci olarak da altta bir hoparlör kullanılmış.

Yeterince yüksek ses sunan bu hoparlörler ön hoparlörin de yardımıyla dikkat çekici derecede daha dengeli bir şekilde çalışıyorlar.

Huawei Mate 10 Pro Kamera Özellikleri

Merceklerin f/1.6 diyafram dereceleri olabilir. Ancak kameralar Mate 10 Pro‘nun güçlü özellikleri arasında gerçekten değiller. En azından kesinlikle Pixel 2 XL‘daki inanılmaz kameralarla karşılaştırıldığında iyi değiller.

Basitçe söylemek gerekirse Mate 10 Pro fotoğraf çekerken aynı ayrıntı düzeyini gösteremiyor. Yakınlaştığınızda fotoğraflar keskin görünmüyorlar ve iyi ışıkta bile gürültü azaltma özelliği pek işe yaramıyor. Bu dokuların biraz puslu görünmesine nede oluyor ve fotoğraflar düşük ışıkta daha kötü hal alıyor.

Ayrıca video kalitesi hakkında konuşmak için bazı haklı nedenlerimiz var. Her şey 1080p’de biraz yumuşak görünüyor, ancak 4K yeterince iyi olsa da bu modelin iddialarına yeter nitelikte görünmüyor. Cihaz OIS desteğine rağmen stabilize modunu 4K çekimlerde kullandırmıyor.

Can sıkıcı bir şekilde 1080p 60FPS çekim yapmayı seçerseniz, aynı kısıtlama yine uygulanıyor. Bu yüzden stabilize olmadan normal çekim yapabilirsiniz.

Videolarda ses kalitesi çok iyi, diğer telefonlarda aldığınız gürültüyü bu telefonda yaşamayacaksınız.

Ayrıca fotoğrafları gerçekten yüzde 100 incelediğimizde kaliteyi eleştirmesi kolay. Ancak normal bir bakış açısıyla bakarsanız gayet iyi bir kamerası var diyebilirsiniz. Keskinlik eksikliği göze çarpmaz, odaklanma da aslında çok iyi gelir.

Slo-mo videosu (ki bu mod iPhone gibi hangi bölümün yavaşladığını ayarlamanıza izin veriyor) dahil olmak üzere birçok modu var. Meraklıları için; shutter speed, ISO, fotoğraf ve video için bir pro mod, EV düzeltme özelliği ve beyaz dengesi gibi birçok ayar bulunuyor. Diğer değişiklikleri yaparken önceden yapmış olduğunuz son üç ayarı da kilitleyebiliyorsunuz.

Bunların yanı sıra Mate 10 Pro Hareketli Fotoğrafları (temel olarak Apple‘ın Live Photos ile aynı) kullanırken hem portre modu hem de ‘geniş diyafram’ modunu etkinleştirme seçeneğini sunar. Ek olarak birkaç kişinin fotoğrafını çekebileceğiniz ve yine de güzel bir bulanık arka plan elde edebileceğiniz standart görüş alanı ile de kullanılabilir.

Portre modu sonuçları harika görünebilir. Aslında dikkatli bakılırsa burada da bazı hatalar göze çarpıyor ama çok önemli sorunlar değil. Gözle görülecek hatalar değiller.

Bunun yanı sıra portre modunda güzellik ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz. Hatta arka planda olanı anlamaya ve bulanıklaştırmaya yarayan Kirin 970 gücünü kullanan ‘sanatsal bokeh efekti‘ de kullanıma sunulmuş. Gerçekten şaşırtıcı derecede iyi çalışıyor.

Kamera uygulaması daha önce olduğu gibi aynı arayüze sahip. Ancak farklı olarak AI sahne tanıma konusunda kesinlikle daha çok yardımcı görünüyor. Sol alt köşede neyin farkına vardığını belirtmek için size bir sembol gösteriyor.

Huawei Mate 10 Pro Performans ve İşlemci Özellikleri

Huawei telefonlarında kendi tasarım işlemcilerini kullanıyor ve en sonuncusu da Kirin 970. Bu 8 çekirdekli bir işlemci ve Apple‘ın A11 Bionic gibi dil çeviri ve görüntü sınıflandırma gibi görevleri yerine getirmesine olanak tanıyan donanıma sahip.

Huawei sözde NPU (Sinirsel İşleme Ünitesi) performansının ana işlemciden 25 katı daha iyi ve 50 kat daha verimli olduğunu söylüyor.

Genel olarak Kirin 970 Mate 9‘un Kirin 960 modeline göre yüzde 20 daha verimli ve yeni Mali G72-MP12 GPU da yüzde 50 daha verimli görünüyor.

Bütün bunlar Mate 10 Pro‘nun mükemmel bir pil ömrüne sahip olduğu anlamına da geliyor. 4000mAh kapasitesi ile ağır kullanımda bile bir gün kolayca dayanacak pile sahip. Oyun oynamıyorsanız ve web’de gezinmek, videoları izlemek veya mesaj gönderebilmek için kullanıyorsanız iki gün pil bitmeyecektir diyebiliriz.

Birlikte verilen SuperCharge güç kaynağı ile Mate 10 Pro‘yu yalnızca 15 dakikada yaklaşık yüzde 60’a kadar şarj edebiliyorsunuz.

İşlemcinin performansı gelince, işte o tam bir harika. Snapdragon 835 ile çalışan telefonlarla kıyaslandığında; bu telefonların çoğundan daha düşük çözünürlüğe sahip olduğu için GPU donanımı tüm bu pikselleri oluşturma zorluğu da çekmiyor. Böylece oldukça hızlı bir performansı kullanıcısına sunuyor.

Yalnızca A11 işlemci testlerde belirgin bir şekilde daha hızlı görünüyor. Fakat Huawei geliştiricileri Mate 10 Pro‘nun dakika başına 2000 fotoğraf sahnesi belirleyebileceğini iddia etti. Buna karşın iPhone 7 Plus’ın sadece 500 adet belirleyebildiğini de belirtti.

Test sonuçlarındaki anlamsız sayılardan arınmamız gerekirse; gerçek dünyadaki kullanımında Mate 10 Pro modeli üst düzey bir amiral gemisi telefonundan bekleyebileceğiniz kadar hızlı ve tutarlı davranıyor diyebiliriz.

Asıl soru ise; geliştiricilerin NPU’nun avantajlarından yararlanan uygulamalar oluşturmak için Huawei‘nin API’lerini kullanıp kullanmayacağının henüz belirsizliğini korumasıdır. Eğer kullanmazlarsa da çeviri, görüntü ve sahne tanıma dışında bu cihazdan çok büyük bir fayda görmeyeceksiniz.

Tercümeye güvenmeden önce iyileştirme ihtiyacı duyduğunu söylemeden geçmeyelim. İlgili dil paketlerini indirdikten sonra, çevrimdışı olarak da uygulamayı kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte başka bir telefonun ekranındaki İspanyolca metni İngilizceye çevirmek için cihazın bu özelliğini kullandık:

Huawei Mate 10 Pro Yazılım Özellikleri

Yeni bir Android telefonundan umduğunuz gibi Mate 10 Pro Android 8.0 Oreo ile geliyor. Bu da tabiki Huawei‘nin EMUI arayüzü ile de örtüşen bir durum olarak karşımıza çıkmış oluyor.

EMUI şu anda en çok IOS’a benzer Android arayüzlerinden biridir. Bir iPhone’dan Android gemisine atlamak için idealdir. Varsayılan düzene göre tüm uygulamalar bir ızgarada gösterilmektedir. Ancak ayarlardan bunu değiştirebilirsiniz.

Ana ekrandayken uygulamaları, müziği veya diğer medyaları bulmak için arama çubuğu istiyorsanız aşağı doğru sürükleyebilirsiniz.

Önceki sürüm EMUI 6’ydı. Fakat bu sürüm Android ile daha iyi eşleştirmek üzere şimdi Mate 10 için EMUI 8.0’a yükseltildi.

Varsayılan olarak ekranı her zaman gösterme özelliği devredışıdır. Eğer açmak isterseniz ayarlardan kolayca açabilirsiniz. Bu özellik Pixel 2 XL ve Galaxy S8 modellerindeki gibi saat, tarih ve bildirimleri ekranda hep gösterir. Bu modelde bunu da isterseniz zamanlayabilirsiniz, böylece geceleri gereksiz güç kullanmaz.

Motorola gibi Huawei de Android cihaza telefon kapalıyken kamerayı çalıştırmak için güç düğmesine iki kez basmak ve ses kısma düğmesini basılı tutarak birisini hızlı bir şekilde aramak için kullanabileceğiniz pek çok kullanışlı özellik eklemiş.

Daha geniş ekranı sayesinde Mate 10 Pro‘da Akıllı Ekran Bölme özelliği bulunuyor. Bu bazı uygulamaları otomatik olarak yatay modda iki sütun halinde görüntüler. Örneğin bir e-postayı yanıtlarken aynı anda bir videoyu izlemeye devam edebileceğiniz anlamına gelir.

Ve önceki sürümlerde de olduğu gibi, bazı şeyleri elde etmek için parmağınızı kullanarak ekran kısayollarını kullanabilirsiniz. Örneğin bir çift vuruş ile ekran görüntüsünü alır ve bazı uygulamaları başlatmak için parmağınızla harfler çizebilirsiniz. Bölünmüş ekran moduna girmek için ekran boyunca bir çizgi çizebilirsiniz.

Huawei Mate 10 Pro Teknik Özellikleri

Android Nougat 8.0 + EMUI 8.0

6.0 inç 2160×1080 OLED dokunmatik ekran, 402ppi

2.4GHz HiSilicon Kirin 970 8 çekirdek işlemci

Mali-G72 MP12

6GB RAM / 128GB depolama alanı

Kameralar: 12Mp, f / 1.6 OIS (renkli) + 20Mp, f / 1.6 (tek renkli), 30k / sn’de 4K video desteği Ön kamera: 8Mp, f / 2.0

802.11 ac Wi-Fi (2,4 ve 5GHz)

Bluetooth 4.2

GPS + Glonass

4G LTE Cat 18

Çift nano-SIM

4000mAh, dahili pil

USB-C Hızlı Şarj

IP67 su ve toz geçirmezlik derecesi

154,2 mm x 74,5 mm x 7,9 mm

178 g

Huawei Mate 10 Pro Alınır Mı?

Huawei Mate 10 Pro şu ana kadar Huawei‘den gelen en iyi telefon. Kameralar Pixel 2 XL kadar iyi olmasa da daha iyi bir ekran daha iyi pil ömrü ve daha fazla işlemci performansı bu modelde mevcut. iPhone mu Android mi sorusuna göğsünü gere gere Android demek isteyen kişiler için kesinlikle bu model çok uygun olacaktır.

Huawei Mate 10 Pro’yu telefon karşılaştırma aracını kullanarak dilediğiniz akıllı telefonla karşılaştırabilirsiniz.