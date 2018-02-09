Geçtiğimiz sene tanıtılan telefon modelleri içerisinde en iyi serilerden biri olarak gösterilen Huawei Mate 10 Pro, rakiplerine karşı pazarda başarı elde etmeyi başardı. Samsung ve Apple gibi markaların arkasından gelmeye devam eden markanın, Huawei Mate 10 Pro modeliyle elde ettiği satış rakamlarının yüksek olması, P20 ve P20 Plus modelleri içinde bir kriter olarak öne çıkmış oldu. Öyle ki bu serilerde de bazı teknik özelliklerin benzeri şekilde kullanılması bekleniyor.

Genel performansı oldukça başarılı olan ve teknik özellikleri başarılı bulunan akıllı telefonların, en çok merak edilen detaylarından birisi de dayanıklılığının nasıl olduğu. Bu konuda da merakla beklenen dayanıklılık testinin yayınlandığını belirtelim.

Huawei Mate 10 Pro Dayanıklılık Testinde

Telefonun ne kadar dayanıklı olduğunu göstermek adına yapılan testlerde Huawei Mate 10 Pro, genel olarak başarılı bir performans sergilemeyi başarıyor. Bu noktada ilk olarak kasa dayanıklılığından söz etmek gerekiyor.

Takip edenlerin bileceği gibi Huawei Mate 10 Pro, tamamen alüminyum malzeme kullanıyor. Hem kasada hem de butonlarda aynı malzeme kullanılıyor. Bu durum renkli bir model olduğu için telefonun, soyulmalara karşı dayanıksız olduğunu gösteriyor. Testlerde de kasanın kolayca soyulduğu görülüyor. Butonlar içinde aynı durum olduğu gibi geçerli.

Ekran kısmına geldiğimiz zaman ise Huawei Mate 10 Pro akıllı telefonlarının başarılı bir performans sunduğu görülüyor. Tam 5.seviyeye kadar dayanıklı olan ekranların, ancak 7.seviyede derin çizikler aldığı görülüyor.

Tabii ki bu çizik derecesinde dokunmatik yüzeyde bir bozulma yaşanmadığı görülüyor. Bunun için markanın Gorilla Glass camlarını tercih etmesi başarılı bir seçim olmuş gibi duruyor. Ateş testinden de başarılı ayrılan akıllı telefonların, kamera yüzeyleri de oldukça başarılı.

Çizilmelere karşı hem ön hem de arkada başarılı olan kameraların, çizilmez yüzeylerinin başarılı olduğunu görüyoruz. Son olarak parmak izi sensörlerinden de söz edelim. Parmak izi sensörleri kısmında tüm çizilmelere karşı da yine sistem çalışmaya devam ediyor.

Huawei Mate 10 Pro akıllı telefonlarının tüm bu sonuçlar eşiğinde dayanıklı bir model olduğunu söylemek mümkün. Daha detaylı olarak dayanıklılık testlerini görmek için haberimizin içerisine yer alan videoyu izleyebilirsiniz. Yazımızda bahsettiğimiz dayanıklılık testlerini ve daha fazlasını videoda bulabilirsiniz.