Huawei Mate 10 Pro akıllı telefon 16 Ekim’de tanıtılacak ve cihaz tanıtılmadan önce resmi görüntüleri yayınlandı.

İkinci resimde gördüğünüz kamera çift kamera için f/1.6 lens diyafram açıklığı vaat ediyor. Arka tarafı Mate 9’la karşılaştırıldığında daha iyi görünüyor.

Söylentilere göre, Mate 10 Pro en üst düzey akıllı telefon amiral gemileri ile yarışmak için tüm özelliklere sahip. Yine de, Pro, QHD + çözünürlüğü ve (iddia edilen) DeX benzeri bir işlevselliği olan bir 5.9″ AMOLED ekrana sahip olacak. Cihaz ayrıca Huawei‘nin kendi üretimi olan Kirin 970 yongasetini kullanacak.