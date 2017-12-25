Akıllı telefonların artık hayatımızın her alanında yer almasıyla birlikte akıllı telefonların batarya kapasiteleri ve şarj süreleri kullanıcılar için çok önemli hale geldi. Huawei’nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı dikkat çekici Mate 10 Pro güçlü bir akıllı telefon olmasının yanında yapılan testlere göre rakiplerinden daha iyi şarj dolum süresine sahip.

Güçlü özellikleri ve 4.000 mAh kapasitesindeki bataryasıyla dikkat çeken Huawei Mate 10 Pro’nun rakiplerinden daha hızlı bir sürede şarj olduğu ortaya çıktı. Yapılan testlerde Huawei Mate 10 Pro’nun 0’dan 100 doluluk orana ulaşması sadece 1 saat 20 dakika sürüyor. Diğer akıllı telefonlarla birlikte yapılan testlerde 3.330 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan OnePlus 5T’de Huawei Mate 10’un şarj performansına yakın bir sonuç alıyor ancak OnePlus 5T’nin bataryasının düşük olduğunu hatırlatmakta yarar var.

Huawei Mate 10 Pro’nun bataryasının doluluk oranı ve o orana ulaşmak için geçen zaman grafiği ise şöyle

10 dakika – 16%

20 dakika – 35%

30 dakika – 51%

40 dakika – 66%

50 dakika – 77%

60 dakika – 85%

70 dakika – 89%

80 dakika – 100%

Huawei Mate 10 Pro Rakiplerine Hızlı Şarjda Fark Attı!

Yapılan testlerde Google’ın yeni akıllı telefon Pixel 2 XL modeli 0’dan 100’e tam şarj için 2 saat 43 dakikaya ihtiyaç duyarken Galaxy Note 8 ise sadece 1 saat 47 dakikada tam şarj oluyor. Apple’ın iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri her ne kadar hızlı şarj destekli gelseler de ek bir kablo ve adaptör ile birlikte hızlı şarj olabiliyorlar. Tüm bu ek maliyetler karşılansa bile Apple iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Huawei Mate 10 Pro’nun şarj süresinden çok daha geride tam şarj oluyor.