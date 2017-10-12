Huawei Mate 10 Pro Smartpen ile Birlikte Gelebilir

Huawei, Galaxy Note serisi ile yarışabilmek için Mate 10 Pro‘yu kullanmayı planlıyor olabilir. Aşağıdaki resim @evleaks tarafından yayınlanmıştır ve bu bir smartstylus değil, smartpen olarak adlandırılıyor.

Kalemin tasarımı, iki şirket arasındaki işbirliğine ima eden Moleskine Akıllı Yazı Seti için bir eşleşme. Bluetooth özellikli kalemi ve özel yazma paletini kullanarak, gerçek kağıda yazabilir ve akıllı telefonunuzda anında notlarınızın ve eskizlerin sayısal kopyalarına sahip olabilirsiniz. Galaxy Note Serisinin S Pen’inden farklı çalışıyor.

Bununla birlikte, bu kalem dokunmatik bir ekranda çalışmıyor, bu nedenle Huawei Mate 10’da kalem olarak kullanamazsınız. İki şirket tabii ki destek sağlamak için bazı değişiklikler yapmadığı sürece. Rakip bir smartpen olan Livescribe Smartpen 3‘ün kapasitif bir uç içerdiğini unutmayın.

Huawei’nin Mate 10 Pro’yu tanıtacağı önümüzdeki pazartesi gününde herşey daha da net olacak.