Huawei Mate 10 Pro, teknoloji devinin yeni Leica çift kamera ile çok daha fazla özelliği içeren yeni modeli olarak tanıtıldı. Ayrıca, Porsche Design modelinde daha sağlam bir donanıma ve daha şık bir dış görünüme sahip.

Huawei Mate 10 Pro, daha geniş bir 18: 9 oranına ve bir 6″ AMOLED panele sahiptir. Fakat telefonun çözünürlüğü beklenildiği kadar yüksek değil. Bu yıl Pro’nin FHD + çözünürlüğü (1,080 x 2,160 piksel ve 402ppi), geçen yılki modelin QHD ekranı (1440 x 2560 piksel, 534 ppi) değerlerine sahipti.

Her neyse, ekran telefonun yanlarını sarıyor. Ayrıca, üstün görüntüleme deneyimi için HDR10’u destekler ve NTSC renk alanının % 112’sini kaplar.

Leica ile ortaklaşa geliştirilen kamera ayarı, 12MP renkli bir sensör ve 20MP tek renkli sensör içerir. Her ikisi de Optik Görüntü Sabitleme özelliğine ve bir mobil cihazda en parlak diyafram özelliğine sahiptir – f/1.6. Bu, Mate 9’un f/2.2 açıklığı üzerinde büyük bir gelişmedir. Yeni kamera karanlıkta hesaba katılması gereken bir güç olacaktır.

Yazılım, gerçek zamanlı sahne algılaması için (otomatik olarak en iyi ayarları seçmek için) Kirin 970 yongasetinin AI hızlandırıcısı olan NPU’yu güçlendiriyor. AI aynı zamanda dijital yakınlaştırma ve hareket algılamayı da destekliyor.

Yonga seti ayrıca ilk Mali-G72 MP12 grafiklerini piyasaya sunuyor. ARM, eski G71 GPU’yu takiben % 40 oranında bir performans artışı sözü verdi. 10nm işlemcili çipin güç verimliliğini daha da artıracaktır.

Huawei Mate 10 Pro, Android 8.0 Oreo ile gelen yeni EMUI 8.0’ı çalıştırıyor. Yeni Akıllı Ekran işlevi, telefondaki iki uygulamayı aynı anda çalıştırabilir ya da telefonu yansıtıp ekranını genişleterek bir PC haline getirebilir.

Tek yapmanız gereken USB-C bağlantı noktası üzerinden DisplayPort uyumlu bir monitör takmaktır. Bu bağlantı noktası, 4.000mAh bataryayı olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde şarj etmekle de yükümlüdür. Huawei’nin Süper Şarjı yalnızca 20 dakika içinde tam gün kullanımı vaat ediyor.

Güvenlik konusunda konuşan Mate 10 Pro, serinin bir ilki olan IP67 toz ve suya dirençlidir (30m için 1m’ye kadar). Bu veya başka bir nedenle Huawei, 3.5mm ses çıkışını kaldırdı.

Telefon micro sd’de takmanıza imkan veren bir çift SIM yuvasına sahiptir ve 64GB yeterli değilse, ikinci yuvaya bir microSD yerleştirebilirsiniz. Ancak, iki SIM kullanmanız gerekiyorsa, 128GB modeli tercih edebilirsiniz. 128 GB olan modelin 6 GB RAM kapasitesi olduğunu da belirtelim. (64 GB ise 4 GB RAM’e sahip).

Porsche Sürümü 256GB’lık en geniş depolama alanına sahip ve 6GB RAM ile geliyor. Her iki Mate 10 Pro modelleri kasım ortasında çıkacaktır. (fiyatları bekliyoruz).