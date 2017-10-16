Huawei Mate 10 vs Mate 10 Pro Ekran Karşılaştırma

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro – ikincisi daha iyi, değil mi? “Pro” adı bize göre bir adım önde ancak, bu ikisinin arasındaki ana fark ekran mı yoksa başka farklar da var mı gelin bakalım.

Mate 10 LCD ekran kullanırken Pro modeli AMOLED’i tercih etmiş. Aslında en büyük fark bu. Bu, daha yüksek bir kontrast oranı ve daha iyi renkler anlamına geliyor. Her iki ekran da HDR10’u desteklerken, LCD sadece %96’ya kadar yükselirken AMOLED’in %112 NTSC kapsama alanına sahip. Ve Pro modeli, mevcut eğilimlerle uyumlu bir 18: 9 ekrana sahiptir.

6 inç diyagonal olmasına rağmen, Mate 10 Pro ekranın yüzey alanı 92.9 cm²’dir. Normal modelinin 5.9″ ekranı ise aslında 95.6cm² ve daha büyüktür.

Adil olmak gerekirse, 2016 Pro modelinin daha küçük ekranı vardı, bu da telefonu daha kompakt hale getirdi. Ancak burada tam olarak böyle değildir “düz” Mate 10, Pro modelinden daha iyi bir ekran-gövde oranı sunmaktadır.

Kuşkusuz % 81.79 ile % 81.61 arasındaki fark çok küçük. Dışarıda çoğu 18: 9 ekran şimdi ince çerçeve temelinde pazarlanmaktadır. Sade modelin ön tarafında bir parmak izi okuyucusu için bile yer var!

Henüz tamamlanmadık – Mate 9 jenerasyonunda, Pro modelinin net bir ekrana sahip olduğu açıktı. Bu nesilde roller tersine çevrildi.

Pro’nun AMOLED çözünürlüğü 1,080 x 2,160 piksel çözünürlüktedir, temel olarak 1080 p’dir. Normal modeldeki LCD, uygun bir QHD’dir. Bu, piksel yoğunluğunu 402ppi’ya kıyasla 499 ppi’ye, daha ucuz model lehine çevirir.

Yeniden açıklamak gerekirse, 700 € ‘luk Huawei Mate 10, 800 € ‘luk Mate 10 Pro ekranından daha küçük ve daha keskin bir ekrana sahip. Elbette, AMOLED’i LCD üzerinde tercih etme eğilimindeyiz, ancak her şey eşitse. Bu durumda değil.

Pro modelinde 3.5-mm’lik bir kulaklık girişi olmadığını da hatırlatmakta fayda var.

Unutmayın ki ekranı bir kenara bırakırsak, bu ikisi aynı kameraları ve yongasetini kullanıyor. Mate 10 Pro’nun daha fazla RAM ve depolama alanı var, 6GB/128GB ile 4GB/64GB arasında ama Huawei’nin yapay bir kısıtlaması gibi görünüyor. Pro modelinin IP67 toz ve su direnci güzel bir ayırıcı özellik gibi duruyor.

Daha fazla hafızanın ve IP67’nin 100 € ‘luk yenilemeye değeceğini iddia edebilirsiniz. Ama o ekran matematiğini zorlaştırıyor. Tercih sizi.