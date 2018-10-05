Huawei Mate 20 Basın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Görünüşe göre Huawei Mate 20 Pro‘nun en önemli özelliklerinin, tasarımının ve hatta fiyatlarının çoğunu bildiğimizden çok fazla gizemi kalmadı. Bununla birlikte Mate 20 gölgede kalmaya devam etti. Ancak şimdi Mate 20 hakkında çıkan haberlere biraz odaklanalım.

Sızan bilginin kaynağına göre Mate 20’nin resmi basın görüntüleri Mate 20 Pro’nun görünüşüne çok benziyor olsa da, bazı önemli farklılıklar var. Yeni başlayanlar için Mate 20 Pro’daki geniş çentik, Pro modelinin sunduğu tüm 3B yüz algılama teknolojisini barındırması gerekmediğinden daha küçük bir su damlası stili ile farklılık gösterir.

Kaynak ayrıca 1080×2244 piksel çözünürlüğü ve 6,43 inç diyagonal olduğunu Mate 20‘nin daha büyük bir ekrana sahip olacağını öne sürüyor. Mate 20 Pro 6,3 inçlik kavisli bir panel ile geliyor.

Farkı görmenin bir diğer yolu arkadaki kamera hizalamasıdır. Mate 20 Pro’nun üçlü kamerasının sol üst köşesinde LED flaşı vardır. Ancak Mate 20’de kare şeklindeki üçlü kamera kurulumunun sağ üst köşesinde bulunur. Huawei tüketicilerin bu iki modeli daha kolay ayırt edebilmesi için bunu yapmış olabilirler.