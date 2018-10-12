Huawei Mate 20 Hakkında Tanıtım Öncesi Daha Fazla Bilgi Sızdırıldı

Huawei şirketi önümüzdeki haftalarda Mate 20 ve Mate 20 Pro akıllı telefonlarının ve hatta bir Mate 20X oyun telefonunun tanıtımı için Londra’da büyük bir etkinlik düzenleyecek. Ancak bugün Almanya’dan büyük bir sızıntı haberi yayınladı. Mate 20 Pro hakkında birçok bilgiyi içerdiği için bu sızıntı haberi tanıtımı sıkıntıya düşürecek gibi duruyor.

Yayınlanan bilgiler resmi teknik çizimleri ve İngiltere‘de satışa sunulacağı fiyatı da içermektedir. Temel model olan 6GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan sürüm için 899 £ ödeme yapmak gerekmektedir. 8GB RAM ve 256 veya 512GB depolama alanına sahip başka modeller de olacaktır.

Fiyatlandırmalar ise P20 Pro fiyatına göre 100£ ve Mate 10 Pro fiyatına göre 130£ daha fazla demek oluyor. Bu durum Huawei şirketinin akıllı telefonlar dünyasında ki amiral gemilerinin fiyatını artırmak trendini devam ettirdiğini göstermektedir.

Yine de verilmiş paraya rağmen oldukça fazla özellikli bir akıllı telefona sahip oluyorsunuz. Mate 20 Pro modeli Kirin 980 yonga seti ile güçlendirilecek. 6.39 inçlik ekranın alt yarısına entegre edilmiş parmak izi okuyucusu bulunan çentiktikli bir telefondur. Ekran çözünürlüğü ise LG‘nin G7 ThinQ ve V40 ThinQ ile uyumlu 1440×3120‘dir.

24 MP’lik bir selfie kamerası ayrıca Android uygulamaları arasında en güvenli olan yüz kilidini açmak için IR lazer barındıran bir çentik var. Arka tarafta 40 MP+20 MP+8 MP özelliklerinde üç kamera bulunmaktadır. Ana 40 MP kamerada f/1.8 diyafram bulunur ve daha iyi kalite için dört pikseli bir araya getirir. 20 MP kamera f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir telefoto kurulumudur. 8 MP kemarası ise ultra geniş açılıdır.

Bu kameralar 5x optik yakınlaştırmanın yanı sıra sadece 2,5 cm’lik bir mesafeden ultra makro çekimlerini de mümkün kılıyor. İki NPU özelliği düşük ışıklı resimler de dahil olmak üzere görüntü içeriğini analiz etme ve buna göre ayarları optimize etme üzerine geliştirilmiştir.

Huawei şirketi microSD desteği olmayan Mate 20 Pro modelinin yanında kendi Nano Hafıza Kartı formatını da tanıtacak. Nano hafıza kartları 256GB‘a kadar kapasitelerde sunulacak ve bir nano SIM kartının boyutu kadar olacak. Kısacası microSD kartlar kadar hızlı olmasını yanında daha küçük boyutta olacaklar.

Mate 20 Pro modeli 40W’lık bir şarj cihazı ile doldurulabilen 4,200 mAh‘lık bir batarya ile gelmektedir. Bunun anlamı sadece 30 dakikada sıfırdan %70‘e kadar sarj edebilme özelliğidir. Ek olarak telefon kablosuz şarj desteği de sağlamaktadır.

IP68 su ve toz direnci sertifikası 189gr ağırlığında ve 8.6mm kalınlığında olacak olan Mate 20 Pro için onaylanmıştır. Akıllı bağlantı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC ve çok hızlı LTE bu telefonun özelliklerinden sadece bir kaçıdır. Ayrıca Mate 20 Pro modeli Android 9 Pie güncellemesine sahip EMUI 9.0 arayüzüne sahip olacaktır. Son olarakta dört renk seçeneği sunacaktır: Alacakaranlık, siyah, mavi ve yeşil.