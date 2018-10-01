Huawei Mate 20 Kirin 980 İle Rakiplerini Geride Bırakacağa Benziyor

LYA-L29 kodlu Huawei cihazı Android 9 çalıştıran sekiz çekirdekli işlemci ve 6 GB RAM ile Geekbench’de gözler önüne çıktı.

En son Android sürümünü dikkate alarak Huawei‘nin Kirin 980 yonga setini çalıştırabilecek Huawei Mate 20 veya Mate 20 Pro olduğunu düşünüyoruz.

Yonga seti, 3,390‘lık tek çekirdekli ve 10.318 lik çok çekirdekli bir skor elde etmeyi başardı. Çok çekirdekli sonuç Android rekabetinde başarıya ulaştı.

AnTuTu‘daki Kirin 980‘de de benzer sonuçları gördük. Android rakiplerini bir kez daha rahatlıkla geçmeyi başardı.

Huawei, 16 Ekim’de Mate 20 ve Mate 20 Pro‘yu (belki de Mate 20 Porsche Design‘ı da) açıklayıp merakımızı giderecek.