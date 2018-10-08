Huawei Mate 20 Kulaklık Jakına Sahip Olacak mı?

Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro‘nun 3,5 mm’lik kulaklık jakları ile ilgili olarak “onlar yapacaklar değil mi?” efsanesi 16 Ekim’e kadar resmi olarak çözülemeyecek. Yine de söylenti bir cevaba oturmuş gibi görünüyor. Mate 20 bir kulaklık jakına sahip olacak, fakat Mate 20 Pro (sadece geçen yıl Mate 10 duo gibi) sahip olmayacak.

Bunu Mate 10‘un sızan teknik çizimlerinde görebilirsiniz. Soldaki yuvarlak delik (ikinci görüntü) kriko için oldukça nettir. Sağ taraftaki delik bir IR blaster için, alt taraftaki delikler sırasıyla hoparlör, USB-C ve ağızlık donanımı olabilir. Eski parmak izi okuyucusu ise üçlü kameranın hemen altında olacak.