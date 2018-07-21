Satış rakamlarıyla beraber son dönemde istediğini alan markalardan biri olarak değerlendirilen Huawei, son olarak amiral gemisi modeli olan P serisi akıllı telefonlarını yenilemişti. Markanın yeni seri akıllı telefonlarında sunduğu üç kamera sistemi ve yeni akıllı telefonların yenilenmiş tasarımlarından sonra merakla beklenmeye başlayan bir başka amiral gemisi serisi haline gelen Huawei Mate 20 modeline ilişkin ise önemli bilgiler ortaya çıktı. Bu kez Huawei Mate 20 Lite modelleri için yeni detaylar paylaşıldı. İddialara göre Huawei Mate 20 Lite beklentileri çok daha üste taşıyacak.

Huawei Mate 20 Lite İki Farklı Versiyon İle Geliyor

Elde edilen bilgilere göre Huawei Mate 20 Lite modeli bu kez iki farklı versiyonla beraber gelecek. Markanın bu kısımda özel bir düzenleme yapacağından söz ediliyor. Her iki modelinde farklı isimlerle adlandırılacağı konusunda bilgilerde var. İlk modelin kod adının Sydney I olacağı konusunda bilgi var. İkinci model ise Sydney M kod adıyla adlandırılacak. Yeni akıllı telefonların iki farklı kod adıyla beraber gelmesinin de önemli bir nedeni olduğundan söz ediliyor.

Buna göre yeni seriler, tasarım kısmında farklı sistemlerle karşımıza çıkacak. İlk modelde parmak izi sensörlerinin yerinin değişeceği ve boyut değişiklikleri olacağından söz ediliyor. İkinci telefon modelinde ise özellikle ekran tasarımında önemli değişikliklerin olacağından bahsediliyor. Ancak bu konulardan kesin bilgiler yok.

Sadece parmak izi konusunda her iki modelinde sürprizlerle beraber gelebileceğinden söz ediliyor. Huawei Mate 20 Lite modellerinde ekran üzerinde parmak izi sensörleri kullanılabilir. Bunun içinde bazı ipuçları var. Ancak markanın amiral gemisi modelinde bu özelliği sunup sunmayacağını bilemiyoruz.

Amiral gemisi modelinde Face ID benzer bir sistem sunulabilir. Lite modellerinde ise daha çok parmak izi sensörlerinin öne çıkacağı ve söylendiği gibi bu modelin ekranda parmak izi sensörleriyle beraber gelebileceği konuşuluyor. Yeni modeller için ortaya çıkan detaylar bu şekilde. Bu detayların dışında Huawei Mate 20 Lite modeli ve serinin diğer modeller konusunda bilgiler paylaşıldıkça, sitemizden paylaşmaya devam edeceğiz.