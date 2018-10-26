Huawei bugün Şangay’da düzenlediği tanıtım etkinliğinde Çin pazarı için Mate 20 serisini açıkladı. Huawei Mate 20 serisi bir kaç hafta önce Londra’da ilk kez piyasaya sürüldü, ancak Huawei’nin ana ülkesinde ilk çıkışıydı.

DXOMark amiral gemisi kamera model incelemelerini telefonun çıkışı ile eş zamanlı olarak yapar, ve o an olumlu ya da olumsuz özellikleri ile direk olarak duyurulması bir gelenek haline gelmiştir. Huawei Mate 20 Pro DXOMark puanını açıklamadı. Hatta şu ana kadar Huawei Mate 20 serisinin hiçbirinin puanlaması Huawei tarafından açıklanmadı. Huawei tahminlere göre bunu kasten yapmaktadır.

Tanıtım etkinliği sırasında Huawei Mate 20 serisi modellerin hiçbirinin DXOMark üzerinden yayınlanma gibi bir durumun olmayacağı ortaya koyuldu. Bunun nedeni DXOMark’ın kamera karşılaştırma puanlarına göre Huawei Mate 20 serisinin puanlarının çok yüksek olmasıdır.

Bildiğimiz gibi Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X ve Mate 20 Porsche akıllı telefonlarının hepsi güçlü kamera kurulumuna sahiptir. Bu arada açıklamakta fayda var. Mate 20 Pro akıllı telefonun 40 megapiksel+20 megapiksel+8 megapiksellik üçlü arka kamera sistemi ile en güçlü modeli olması gerekiyor. DXOMark’ın bağımsız incelemesinde nasıl bir performans sergilediklerini asla öğrenemeyeceğiz. Huawei mahkemeye vermek istemediğini ancak bir gün DXOMark şirketinin bir pazarlama amacı ile puanını yayımlanacağından emin olduğunu belirtti.

Ve dediği gerçekleşti. DXOMark’ın en yüksek puanlı akıllı telefonu Huawei Mate 20 Pro toplam 109 puandan oluşuyor. Bunun ardından Apple’ın en son amiral gemisi olan iPhone XS Max 105 puan alıyor. İlk çıkışını yapan Xiaomi Mi Mix 3 103 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Mi Mix 3 üçüncü sırada yer alarak Samsung Galaxy Note 9’un gerilemesine sebep oldu.